〈紐約匯市〉Fed政策大改革 美元重貶 安倍宣布辭職 日圓飆漲

美元週五 (28 日) 在聯準會 (Fed)宣布重大政策變革後走軟，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)週四 (27 日)宣布採取「平均通膨目標」，改寫 Fed 看待「充分就業」和「穩定通膨」的方式。而日本首相安倍晉三因健康問題宣布辭職，使得週五日圓走強。

週五 (28 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數重挫 0.76%，至 92.287。而日圓飆漲；美元兌日圓下跌 1.11%，至 105.37 日圓。

近日傳出日本首相安倍晉三的身體狀況亮紅燈，引發市場高度關注。週五安倍在記者會上宣布因健康問題辭職，日圓聞訊大幅走揚。安倍為任職時間最久的日相。

市場擔心如果安倍晉三辭職，日本採取的貨幣寬鬆政策，可能會轉為安倍經濟 (Abenomics)，這推動避險日圓的漲勢。

芝加哥 DRW Trading 分析師 Lou Brien 表示，基於市場不確定因素，投資人將看到日元走強，因為安倍經濟學一直是日本最具影響力的經濟政策之一。

美元兌日圓走勢圖。(來源: investing.com)

NHK 此前曾報導，安倍與潰瘍性結腸炎疾病對抗多年，由於近期病情惡化，辭職是為了避免給政府造成麻煩。

週四 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上，宣布全新的政策框架，同意將實施「平均通膨目標」政策，允許通膨率暫時升破 2%，也會容忍失業率攀高一些，以支持經濟，意味著 Fed 的近零利率可能保持很長一段時間。

鮑爾的言論促使美債殖利率升至幾個月來的最高水平，從而提振美元。美元在鮑爾演講完一度恢復漲勢，但隔夜美元一路走貶，長期零利率的前景展望，使得美元承壓。

自金融危機以來，美國的通膨一直遠低於 2% 目標。Fed 期待這一政策改變，能刺激就業率達到或超過現有最高水平。這劃時代性政策轉變，也改寫 Fed 看待「充分就業」和「穩定通膨」的方式，這兩項是 Fed 自 1977 年來的雙重職責。

隨著美元走軟，歐元兌美元匯率也隨之上漲 0.4%，至 1.1875 美元。該匯價截稿前上漲 0.68%，至 1.1821 美元。

Brien 表示，歐元走強的技術水平接近 1.19 美元附近，歐元兌美元上個月已進行定期水平測試。「如果歐元超過該水平，那將是重大時刻。Fed 通膨政策的改變，給了歐元走強的機會。」

週五紐幣兌美元匯率創下 1 月份以來的最高水平，而澳幣兌美元匯率也升至 2018 年 12 月以來最高水平。

美元兌挪威克朗也下跌約 1.0%，兌瑞典克朗下跌 0.8%。

截至週六 (29 日) 台灣時間 7 時價格：

美元指數來到 93.020。+0.03%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1821 美元。+0.68%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3351 美元。+1.16%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7366 美元。+1.49%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3099 加幣。-0.18%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.37 日圓。-1.11%