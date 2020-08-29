〈能源盤後〉颶風勞拉登陸 煉油廠倖免於難 原油下跌但本週仍收高

週五 (28 日) 交易，原油期貨價格溫和收低，但本週收高。第四級颶風勞拉週四登陸墨西哥灣沿岸，但煉油廠沒有遭受大面積破壞。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 週五報告指出，「煉油廠沒有傳出遭重大破壞的消息，也沒有大規模的洪水報導，這應該可讓產業快速反彈回升。雖然煉油廠可能會關閉數週，但他們能利用這個機會進行維修，且在價格上經歷過一些季節性疲軟後，原油應該會恢復長期上升趨勢。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 7 美分或 0.2%，收每桶 42.97 美元，本週最前月契約上漲 1.5%，為連續第四週上升。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4 美分或 0.09%，收每桶 45.05 美元，本週仍收高 1.6%。此契約下週一到期。

颶風勞拉造成至少 6 人死亡，在週四登陸時也引起廣泛破壞，但墨西哥灣石油鑽井平台的生產以及墨西哥灣煉油廠活動預計能迅速反彈。

標普全球普氏能源資訊一篇文章提到，趕在勞拉登陸前關閉的 5 家德州煉油廠計畫很快就復工，但路易斯安那州的 2 家大型煉油廠可能因停電和「潛在更嚴重的暴風破壞」而需要更長時間停工。

Jefferies 分析師 Jason Gammel 報告指出，風暴潮沒有達到預期，降低了延長停機時間的可能性。然而，路易斯安那州查爾斯湖和德州阿瑟港附近大部分煉油廠仍是因暴風雨而擱置生產，且休士頓地區的煉油廠也有一些減產和關閉，可能影響到約莫 340 萬桶 / 日的蒸餾產能。

「在正常情況下，這可能導致煉油利潤持續增長，但我們預期本週的收益轉瞬即逝，因為其他地方的閒置產能充足，且產品庫存處於高水位。」Gammel 說。

分析師指出，原油的裂解價差仍處於沒有吸引力的水準，可能壓抑石油需求。(裂解價差：單桶原油和精煉後石油產品之間的價差)

瑞穗證券能源主管 Robert Yawger 指出，汽油的裂解價差週四收在 7.95 美元，為 8 月 13 日以來最低收盤價。熱燃油裂解價差 8.657 美元，收 6 月 4 日以來最低水準。

「當裂解價差不到 10 美元的時候，煉油廠通常沒賺到錢，一旦生產的產品反而虧錢時，煉油廠恐不願意迅速恢復生產。」

安全與環境執法局 (BSEE) 週四估計，墨西哥灣目前關閉了 84.3％石油生產、60.1% 的天然氣生產，與週四估計持平。

Baker Hughes 週五公布，本週美國活躍的石油鑽井平台數量減少 3 個。

其他能源商品

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 1.3155 美元，本週上升近 2.5%。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.5%，收每加侖 1.2162 美元，本週上升近 0.7%。

這 2 項 9 月契約到下週一收盤後到期。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 2% ，收每百萬 Btu 2.657 美元，本週升幅 3.3%。

但若以先前最前月契約 9 月交割的天然氣期貨價格來看，本週漲幅 8.5%。