〈觀察〉經濟指標連報佳音 內需醞釀經濟成長第二隻腳

8 月以來，多個經濟指標陸續報喜，包括零售業營業額、房市銷量、車市銷量，以及資金極為充沛等數據，而寬鬆環境有利股市偏強並推升財富效果，整體來看，由內需醞釀新一波經濟成長動能在望。

可觀察到，7 月台灣零售營業額中止連 5 月的衰退，較去年同期成長 2.5%，顯示疫情趨緩加上三倍券效應發酵，國內消費力已見回溫，隨著第三季底陸續進入百貨周年慶年度大檔，以及電商傳統旺季報到，預料台灣民間消費仍將持續復甦態勢。

房市方面， 7 月六都交易量轉為年增 2.8%，而台灣經濟研究院甫公布 7 月營建業營業氣候測驗也創 2011 年 7 月以來新高，顯示國內房地產景氣趨於樂觀，原因在於房貸利率已處史上新低、市場上具豐沛的資金水位，台經院更直指，不動產儼然已成資產配置主要選擇之一。

車市同樣見到消費熱度，據央行統計，7 月汽車貸款餘額達 1592 億元，較上月大增 24.61 億元，創歷史新高；同時，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 已樂觀預期，今年國內新車銷售規模上看 45 萬台，一旦此目標達陣，將是 15 年來新高。

從資金面來看，證券劃撥存款餘額、活期性存款月底數和外匯存款期底數均創歷史新高，而外國人新台幣存款期底餘額也來到 2018 年 9 月以來新高，推升 M1B 年增率從上月 9.9% 加速到 10.3%，創 2010 年 10 月以來高點，M2 年增率從上月的 5.42% 加快到 5.89%，為 2015 年 12 月以來高點，多個資金指標都顯示內外資有意積極投入股市，有利財富效果發酵。

事實上，今年的經濟成長動能主軸在出口，據主計總處最新估計，全年民間消費實質負成長 1.44%，跌幅較原預估值 - 0.24% 更大，並創下金融海嘯以來新低，尤其第 2 季民間消費實質 - 4.98%，是單季最大跌幅。

但隨著各國央行積極採行寬鬆政策撒錢，低利率環境使市場上資金相當充沛，推升國內股市、房市表現，而國人無法出國旅遊，過去全年出境旅遊消費約 8000 億元的大餅可望轉往國內，激勵國旅、餐飲甚至是購車等消費力道，在疫情控制得宜的前提下，不排除上半年相當乏弱的內需，將維持復甦腳步，甚至逐漸轉為支撐經濟成長的另一隻腳。