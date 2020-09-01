美參議員提案助半導體業 調研機構： 心有餘力不足

路透社報導，美國總統川普對華為實施貿易限制，晶片產業鏈大量囤貨、儲備庫存，然而半導體產業研究機構 VLSI Research 週一 (31 日) 表示，美國參議院提議要補貼半導體企業的措施，遠遠不足以彌補這個缺口。

VSLI Research 執行長 Dan Hutcheson 說：「企業私底下囤積許多庫存，我們看到不景氣到來之前經常會出現的情況，即積體電路存貨水位上升。」

川普政府 8 月初擴大華為禁令，所有採用美國技術製造的晶片供應商，都需要向美國申請特殊許可，才能出貨給華為。

在美中對立之際，美國更積極推動支持國內半導體企業的措施，並將生產晶片的大本營移出亞洲。參議院議員已提出一項法案，希望為國內半導體製造商提供逾 228 億美元的資金援助，鼓勵他們在美國本地設廠。

然而 Hutcheson 指出，這還不到所需金額的一半，他認為，理想金額應該落在 500 億美元左右。

Hutcheson 補充說，如果川普進一步限制中國晶片供應，美國半導體供應商的需求可能會隨之增加，

「更大的問題是，美國企業被防堵在中國市場外，但中國市場仍對其他國家敞開大門。」

由於新冠肺炎推動「宅經濟」，遠端電腦設備需求大增，並未因地緣政治衝擊受影響。VLSI 預測 2020 年全球半導體產業將成長 7%。

Hutcheson 補充說，疫情使得經濟結構重組，為二戰以來前所未見。「我們預估晶片產業將以每年 4% 到 6% 的速度成長。」