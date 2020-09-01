日本新任首相 將採參眾兩院議員總會投票方式選出

日本執政黨的自民黨，週二 (1 日) 決定新任黨魁選舉方式。自民黨的總務會在經過表決後，決定不實施作業繁瑣且耗時的黨員投票，將召開參、眾兩院的議員總會來選出新黨魁。

日本現任首相安倍晉三在上週五 (8 月 28 日) 宣布辭去日本首相職務，在繼任人選出現之前也將繼續執行公務。日本自民黨為加速選出新任黨魁，決定採取較為迅速的作法，將由參、眾兩院的議員們投票選出。

在這個決定下，「國會議員票」將有 394 票。日本 47 個都道府縣的代表們也有 3 票，全國共計 141 票。新黨魁也將由加總後的 535 票來選出。

根據先前消息，自民黨預計在 9 月 8 日發布公告，並於 9 月 14 日進行投開票作業。

《日本經濟新聞》週一 (31 日) 報導提到，長年輔佐安倍晉三執政的官房長官菅義偉，已經獲得黨內最大派系、也是安倍晉三所屬的細田派支持，第二大派系的麻生派也同樣決定支持菅義偉。預測在 9 月 2 日傍晚，菅義偉就會正式宣布參選。

在其他參選人方面，在民調中獲得最多支持率的鷹派石破茂元幹事長，還有另一位參選人岸田文雄政調會長，則是預測在 9 月 1 日就會表明出馬參選。