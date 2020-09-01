澳洲央行維持利率在0.25% 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在今日 (1 日) 將基準利率維持在歷史低點的 0.25%，符合市場預期，同時也將 3 年期公債收益率目標维持在 0.25% 不變，表示現存的政策措施已足夠支持澳洲經濟。

除了維持利率不變外，澳洲央行也決定增加定期融資機制的規模至 2000 億澳元 (約 1481 億美元)，授權存款金融機構 (ADIs) 可依照 25 個基點的利率獲得 3 年的資金，取得相當於未償還信貸額 2% 的貸款。到 2021 年 6 月底，授權存款機構可獲得多餘的資金。

澳洲央行也表示。澳洲經濟如今正處於非常困難的時期，面臨自 1930 年代以來最大的萎縮。儘管困難重重，但經濟下滑的程度並未像先前預期的嚴重，澳洲大部分地區目前正在復甦。不過，經濟復甦之路顛簸，維多利亞州的新一波疫情的冠爆發對經濟帶來了重大衝擊。

該行也表示，財政政策正在發揮重要作用，澳洲公共部門資產負債表狀況良好，可以持續提供支持。央行將根據需要維持高度的寬鬆政策與政策目標，直到達成充分就業與通膨目標進展。該央行也表示，必要時將擴大公債收購規模。

澳洲央行在上月表示，由於該國面臨第二波新冠肺炎疫情，部分地區重啟封鎖措施，預計今年全年 GDP 將萎縮 6%，隨後在接下來幾年中緩慢復甦。該行也對明年 GDP 預期下修至成長 5%，低於先前預估的 7%，對 2022 年也下修至成長 4%，低於原先預估的 5%。

澳洲央行助理總裁 Luci Ellis 表示，自 6 月份以來，新增病例數持續增加，澳洲經濟要全面復甦恐比最初預想的要更加漫長。「預期經濟的復甦將是緩慢且不平穩的，GDP 可能需要幾年的時間才能恢復到疫情前預期的走勢。」Ellis 說道。