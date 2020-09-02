【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 8 月 ISM 製造業 PMI 報 56.0，優於預期，且連月呈現擴張，科技股延續火力，蘋果領軍大漲之下，美股四大指數同步收紅，漲幅介於 0.75 至 1.96%，指標股蘋果、Nvidia、博通漲逾 3%、AMD 漲逾 1%、特斯拉則因將發行新股，跌逾 4%。

2. 台股目前在站回 10 日線 (12,680 點) 之上、但尚未重返月線 (12,754 點) 支撐，指數終止連三跌，最終上漲 111.83 點，漲幅 0.89%，收在 12,703.28 點，成交金額為 2,163.19 億元。三大法人合計買超 51.82 億元，外資買超 38.32 億元、投信買超 4.73 億元、自營商買超 8.77 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：仍需站回月線 (約 12,754 點) 附近方能轉強，壓力為 13000 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向上，K 值高於 50，短線有利反彈格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.19%，收在 166.35 點，漲幅落後加權指數。支撐為季線 (約 162.9 點) 附近，壓力為 168.5 點附近，KD 向上，K 值高於 80，來至超買區，留意有拉回風險。

5. 觀盤重點：指數未能重返月線支撐，後勢需要站回支撐，盤勢方能轉強，因此我們認為在月線支撐下，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

6. 新一代 iPhone 即將亮相，根據市場傳出，顯示在疫情干擾下，蘋果對於即將在第四季上市的新款高階 iPhone 訂單量，仍維持在 7,500 萬支左右，與去年、前年的水準都相當。蘋果也已要求零組件供應商的備貨量維持與去年差不多，相關供應鏈有 2317 鴻海、4938 和碩、3008 大立光、3105 穩懋等等。

7. 全球新冠肺炎未見趨緩跡象，使居家辦公、遠端教育風潮仍未停歇，帶動筆電、Chromebook 需求持續成長，義隆（2458）在 Chrombook 觸控板市場市占率頗高，我們認為第三季挑戰單季歷史新高可能性大，且第四季可望延續第三季好表現。

8. 伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠宅經濟發威，全球資料中心、伺服器、雲端服務等需求持續轉強，公司對下半年營運審慎樂觀。雲端服務需求增溫，將推升伺服器機殼需求成長，使得目前勤誠訂單能見度好。

9. 和勤精機（1586）公布 8 月合併營收 2.03 億元，月增 3.18％、年增 21.23％，累計前八月合併營收 13.79 億元、年增 7.33％。和勤表示，大陸車市銷量回到成長軌道，下半年進入傳統旺季，客戶訂單按計畫增量，及美系電動車零件的出貨穩定增加，使得汽車零件營收連續三個月，創下今年單月新高。

