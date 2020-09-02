TPK、GIS 單兵突破的選股心法

時序進入 9 月，萬寶投顧王榮旭分析師估計，大盤將維持高檔震盪，選股無須預設立場，各類股皆有輪動機會，除了聚焦題材、第三季財報表現之外，第四季業績展望，也是重點之一。

蘋果、特斯拉強漲 供應鏈跟著吃香

美股四大指數 8 月底先後再創新高，台股 8 月則下跌 73 點，無法突破 7 月所創下的 13031 點前高，但仍維持高檔的強勢整理。美國聯準會 (Fed) 維持長期接近於零利率的情況下，市場資金往新興市場移動趨勢沒有變，畢竟即使台股指數接近 13000 點，利率還是有 3%，估計 9 月份大盤維持高檔震盪，資金持續在族群、個股之間輪流點火，短線選股重於大盤，而選股方向無須預設立場，不管電子、傳產、生技都有輪動的機會。

萬寶投顧王榮旭分析師指出，在 8 月 17 日專欄《從茂迪到長榮找出噴射機概念股》看好的茂迪 (6244-TW)，後來股價從 16 元，大漲近 3 成至 22 塊；長榮 (2603-TW) 股價也從 14 元躍升至 17 元；僑威 (3078-TW) 則從 35 元大漲至 46 元，波段漲幅皆達三成，即便到了 9 月行情還欲罷不能。

時序已進入電子出貨旺季，選股除了聚焦題材，8 月營收也將陸續公布。蘋果新產品上市潮即將開始，近來蘋果、特斯拉股價大漲，其供應鏈的身價也跟著水漲船高，例如，特斯拉供應鏈貿聯 - KY(3665-TW)、江申 (1525-TW) 股價近期皆大漲，此外，TPK-KY(3673-TW) 領先國內業者率先打入特斯拉供應鏈，供應 Model 3 的中控顯示相關產品，再加上 TPK-KY 也是蘋果平板供應鏈，今年 NB、平板受惠疫情帶動遠距商機，TPK-KY 上半年 EPS 0.85 元，絕對數字不多，不過年增高達 3.4 倍，第三季進入傳統旺季，估計營收季增可達 15% 到 20%，股價在 9 月 1 日拉出轉強的一根的紅棒。

Mini LED 需求看旺 GIS、晶電可關注

值得留意的還有 GIS-KY(6456-TW)，上半年獲利 5.9 元，全年 EPS 上看 11~12 元，目前本益比只有 12~13 倍，在蘋果 iPad 及筆電份額持續增加之下，明年 GIS-KY 的獲利會更加可觀。另一方面，蘋果將力推 Mini LED iPad 以及 MacBook 的布局，GIS-KY 有機會搶得比較高單價的訂單，第三季也是進入營收旺季，GIS-KY 短線將有機會挑戰前高。

受惠 Mini LED 轉機性最高的莫過於晶電 (2448-TW)，今年上半年雖然虧損，

不過第三季業績開始升溫，第四季 Mini LED 即將放量，單季將拚虧轉盈，明年有全年獲利的機會。

另一方面，Mini LED 挑揀設備大廠惠特 (6706-TW) 也蓄勢待發，測試代工產能第四季開出，股價開始向上表態，現在開始陸續反應第三季財報之外，第四季業績的展望，也是現階段選股重點。

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