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日經：海思H1營收擠進半導體廠前10名 可能只是曇花一現

鉅亨網編譯陳達誠
日經：海思H1營收擠進半導體廠前10名 可能只是曇花一現 (圖片：AFP)
日經：海思H1營收擠進半導體廠前10名 可能只是曇花一現 (圖片：AFP)
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根據美國《IC Insights》於 8 月所整理出的 2020 年 1 至 6 月全球半導體企業營收排行，華為旗下晶片設計公司海思半導體 (HiSilicon) 躋身前 10 名之列。但受美、中貿易摩擦影響，可能只是曇花一現。

電子版《日本經濟新聞》週三 (2 日) 報導，這是首度有中國廠商擠進前 10 名，顯示中國的半導體產業實力提升。但由於美、中貿易摩擦，下半年業界版圖很可能出現大幅改變。

根據 IC Insights 統計，全球在這段期間的半導體需求年增 5%。前 10 名的亞洲企業銷售暢旺，海思年增 49%、台積電 (2330-TW) 年增 40%、三星電子 (005930-KR) 年增 12%，大幅高於業界平均。

2020年H1前10名半導體供應商 (圖片：IC Insights)
2020 年 H1 前 10 名半導體供應商 (圖片：IC Insights)

電子產業管理顧問的 Grossberg 公司代表大山聰分析，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的宅經濟需求，還有美、中貿易摩擦都使得亞洲勢力的營收增長。

肺炎疫情讓全球的網路使用量增加，製造電腦及伺服器用記憶體的三星電子，還有代工生產處理器的台積電也都因而受惠。不過海思的情況似乎有所不同，推測是為了因應美國禁令和華為囤貨需求，而大量生產。

依照 IC Insights 說法，海思所研發的半導體有 9 成以上供應給華為。海思是無晶圓廠，最尖端的產品也都委託台積電生產。

受到美國禁令影響，海思也似乎提前向台積電下單。而台積電方面也因為美國在今年 5 月升級禁令，停止接受來自海思的新訂單。這意味著在 2020 年下半年，海思很可能會跌出排行榜前 10 名。

另一方面，部分亞洲的半導體企業則有可能商機大增，三星就是其中之一。大山聰認為，台積電晶圓代工的技術及生產能力，全球唯有三星有辦法取代。華為或中國當局有可能看中三星，但由於三星也被美國納為管制對象，未來發展仍不明朗。

大山聰也關注聯發科 (2454-JP) 今後動向，他認為聯發科在美國沒有大型客戶，因此不易受到美國政府左右。

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