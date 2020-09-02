〈台股盤後〉多空激戰月線 上沖下洗逾150點 待帶量衝破反壓區

由於類股和中小型股維持快速輪動格局，台股今 (2) 日上沖下洗，最高一度衝破 12800 點關卡，但開高走低，最低見 12646 點，高低震盪 156 點，終場僅跌 3.78 點，收 12699.5 點，仍被壓在月線 12749 點之下，成交值略縮至 2079.57 億元。

今日太陽能族群維繫多頭人氣，碩禾、茂迪、太極、達能和元晶均亮漲停燈號，國碩漲近 9%，聯合再生、安集漲逾半根停板。

光學鏡頭廠在大立光回神、連 2 日走強帶動下，佳凌漲停，先進光和今國光漲逾半根停板，亞光和聯一光漲逾 4%，玉晶光漲逾 3.6%，大立光漲 3.5%，新鉅科漲 2%。

市場傳出 Google 正開發新款 Chromebook，且由台灣仁寶獨家代工，激勵仁寶漲近 4%，並帶動筆電廠表現，微星漲逾 2.5%。

筆電市場供不應求也使遠距商機持續發酵，圓展、聰泰、廣寰科和圓剛再度飆上漲停板，天瀚漲逾 6%。光纖相關族群再度受多方點火，華星光漲停，光環、前鼎和眾達 - KY 漲 4% 上下。

不過，日前表現相對強勢的造紙族群回檔整理，正隆跌逾 3%，永豐餘、寶隆、士紙和華紙跌 1% 上下。

法人指出，近來成交量維持在 2000 億元左右的水準，不過，量能仍有慢慢退潮跡象，不利多方快速向上攻擊，尤其月線已形成反壓區，短期難脫整理，有待再次放量突破。

進入 9 月後，上市櫃業者將陸續公布 8 月營收數字，尤其台積電和大立光的表現，將牽動整體大盤和蘋果供應鏈短線走勢。

法人認為，由於市場上資金充沛，且季線、半年線和年線等中長期均線仍呈現多頭排列，中長期偏多趨勢不變，預料短線仍將維持電子、傳產輪漲的良性輪動。