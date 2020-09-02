當天下單現做送出關 佳德鳳梨酥擁抱電商逆勢賣進13國

新冠肺炎疫情困住人、困不住貨，全球電商發展勢頭更熾熱火紅，《今周刊》報導指出，老字號排隊名店佳德糕餅因觀光客不來，實體業績下滑約 4 成，但靠著跨境電商平台，一盒盒鳳梨酥當天現做直送海外，逆勢闖出新商機、賣進 13 國。

無論是亞馬遜、蝦皮母公司 Sea、Shopify 等國際電商巨頭，或是國內電商雙雄 momo、PChome，今年上半年營收、獲利皆刷新歷年同期紀錄。根據經濟部統計，台灣上半年零售業整體營收衰退 3%，反觀電商整體業績卻成長 18%。

《今周刊》報導指出，實體零售業的數位轉型學問，不只是在電商平台開店這麼簡單而已。隨著平台上店家數愈來愈多，如何讓消費者看見你，就是一門大學問。若想把商品更進一步賣到海外去，金流、物流、貨品出關等，都是需要解決的痛點。

逾 500 家台灣知名伴手禮品牌，就透過直流電通 (iCarry) 的客製化物流，把自家明星商品直送全球 13 國，執行長陳彥甫透露，光是第 2 季，來自美國的跨境訂單更凶猛地急升 1606%，今年跨境電商訂單平均客單價達 150 美元，60 天回購率達 32-35%。

成立 45 年的鳳梨酥名店佳德，3 年來正式導入伴手禮電商平台之後，電商通路整體業績狂飆 50 倍，今年因疫情影響，外國觀光客不來，佳德反向操作，送鳳梨酥到海外，上半年跨境電商的業績，更大幅成長 682%。

為何這麼晚才擁抱電商通路？佳德表示，我們最講究的是鮮度，出貨日期一定要是製造日期當天，之前沒有任何一家電商符合期待。但 2016 年成立的 iCarry，主打接到訂單才讓廠商生產、當天發貨的「直送」服務，滿足了佳德的鮮度要求。

陳彥甫指出，品牌海外生意以前幾乎是零，合作後，今年感受到明顯差異，2017 年有了佳德「帶路雞」加持，iCarry 如今已累積近 30 萬死忠海外用戶，未來全球減少接觸頻率、改變消費習慣的防疫趨勢越來越明顯，電商業績只會更好。