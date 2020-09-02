泰金-KY送件辦理發行CB及現增 擬籌資3億元

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今年下半年訂單能度高，公司送件辦理掛牌以來首度籌資，此次預計總募資金額約 3 億元，將用於償還銀行借款及充實營運資金。

泰金 - KY 目前訂單能見度直達年底，且客戶拉貨力道強，董事會通過擬發行 2 億元無擔保可轉換公司債，並發行 2000 張的現金增資股籌資，現增股暫訂每股 50 元溢價發行，市場估，泰金 - KY 此次資金募集案總募資金額約 3 億元，主辦券商中國信託證券，依時程推估，此籌資案最快在 10 月完成。

泰金 - KY 第二季稅後純益 4668 萬元，創新高，季增 0.16%，年增 4.03%，每股純益 1.39 元；上半年稅後純益 9328 萬元，年增 10.8%，每股純益 2.78 元

泰金 - KY 今年上半年有別於去年上半年獲利部分來自業外匯兌利益，今年第二季由於台幣升值，造成業外匯損，但本業表現亮眼，營業淨利 1.03 億元，較去年上半年大幅成長 40%，營益率由去年 16% 提升至今年 19%，不畏疫情及匯率衝擊，逆勢成長。

根據統計數據顯示，今年第一季新冠疫情爆發，總體經濟經過短暫修正後，新型態經濟帶出新亮點，美國零售銷售分項數據顯示，家具類 5 月較 4 月大幅成長 89.7%， 6 月較 5 月仍有 32.5% 增幅，遞延消費力道十分明顯。此外，美國 15 年及 30 年房貸利率雙雙創下歷史新低，加上聯準會定調維持超低利率，引導市場資金持續流入房市，泰金 - KY 主要市場位於北美，涵蓋幾大居家修繕品牌客戶，近期已感受到客戶端追加訂單力道，客戶拉貨力道也是近年前所未見。

泰金 - KY 今年三月底泰國子公司廠房發生火災，透過此次火災，順勢升級改造老舊電鍍產線，第三季開始全面生產，升級後全新產線涵蓋公司六成以上產品，後續毛利率可望再提升。

泰金 - KY 去年平均月營收在 8000-8500 萬元間，今年在新客戶量產出貨，及既有客戶產品滲透率提升下，上半年月平均營收提升至 9000 萬元，6 月營收創高後，7 月更爲連兩月突破億元大關。

泰金 KY 在 7 月營收 1.03 億元，月減 17.47%，年增 21.32%，累計 2020 年前 7 月營收 6.4 億元，年增 11.61%。