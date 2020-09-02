〈黃天牧開講〉台新金擬釋出彰銀股權 黃天牧：尚未與財政部溝通

彰銀 (2801-TW) 經營權之爭，行政院院長蘇貞昌日前首度表態表示「彰銀絕不能落入台新手中」，而台新金 (2887-TW) 為了籌措併購保德信人壽財源，也決議在集中市場上出售 3% 股權，對此，金管會主委黃天牧今 (2) 日表示，目前尚未與財政部交換過意見或溝通，台新併購保德信人壽也還沒送件，但都會維持既定監理原則。

黃天牧表示，台新要買保德信人壽，就金管會來說，在意的重點是要看其增資申請計畫，必須提供可信賴的財務規劃，且在保險業的 5 個監理原則上是否合適，但針對要釋出彰銀股權，目前尚未與財政部交換過意見或溝通，因為金管會是做監理，財政部負責股權管理，都有各自主管的權責。

外界關切台新金要釋彰銀 3% 持股，若公股拿錢承接這部分股權是否合適，黃天牧表示，是不是請公股承接股權並清楚，這是財政部權責。

但黃天牧強調，就一般金融機構的通案而言，不管公、民營的銀行或保險，都有投資有價證券的額度，就算是大股東交代，還是要走相關程序，例如保險公司投資有價證券規範的上限是 30%，目前大部分保險公司都是 7%、8%，只要在監理許可範圍，都由各公司自己決定。