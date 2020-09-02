義隆8月營收15.23億元 寫連五高紀錄 前9月將衝破百億元

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (2) 日公告 8 月營收 15.23 億元，月增 3.93%，年增 69.43%，累計前 8 月營收 87.35 億元，年增 51.61%；義隆受惠筆電、Chromebook 需求強勁，8 月營收連五個月寫新高，法人看好，義隆 9 月營收將再寫新猷，帶動前 9 月營收首度突破百億元大關。

義隆長期耕耘筆電，供應觸控板、觸控螢幕與指紋辨識等產品，僅指紋辨識市占率排名第二，其餘如觸控板、觸控螢幕與指向裝置等，市占率皆達五成以上，為全球第一，今年更受惠 Chromebook 在教育市場需求強勁，推升近期業績頻創高。

義隆指出，受惠筆電需求持強，觸控板、觸控螢幕與指紋辨識同步迎來傳統旺季，預計主要產品線出貨皆有 25-60% 的季增幅，估第三季營收將季增 30-35%，約 46-47 億元，雙率也維持高檔。

法人指出，義隆第三季營收低標為 46 億元，7、8 月營收合計為 29.89 億元，預計 9 月營收可達 16 億元，可望再刷新歷史新高，帶動前 9 月營收首度衝破百億元大關，並超越去年全年營收 94.88 億元。

此外，近期也傳出，義隆因需求太過強勁，已新增在台積電 (2330-TW) 投片，因應下半年客戶需求。