台達電攜日本出光興產 打造複合式電動車充電站

台達電 (2308-TW) 今 (2) 日宣布，與日本能源業者出光興産合作，以全站微電網應用與智慧能源管理等解決方案，打造首座複合式電動車充電站，已獲橫濱市政府採用災難緊急應變合作據點。

這座位於橫濱市中心的充電站，是台達首座複合式電動車充電示範站，前身為出光加油站，透過能源物聯網解決方案，整合台達的商用型儲能系統及電動車充放電等方案，可根據不同電力需求與用電策略控制並調度能源。

橫濱複合式電動車充電站也串接台達電的 EZQC App 電動車充電付費系統，並結合台達電的精品咖啡館子品牌 Innergie CAFÉ，整合經營與零售物聯網解決方案等商場應用，打造符合綠能發展趨勢的新商業模式。

台達電表示，日本邁入電力自由化後，能源產業即面臨供電分散化及減碳化的變革與考驗，如何達到能源轉型的要求，並建立兼顧安全、穩定供給、經濟效益的能源使用環境，成為業界最大的挑戰。

台達電近一步指出，橫濱電動車充電站提供完整、模組化的解決方案，未來可望複製到其他加油站或不同產業的場域，視環境條件與實際需求進行模組化調整，可大幅縮短規畫與布建時程，降低建置成本，加速能源轉型。