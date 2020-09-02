南寶谷底已過 下半年營運將優於上半年

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (2) 日召開法說，南寶指出，第四季鞋材黏著劑營收可望恢復至去年同期的 8 成左右，以目前整體訂單能見度來看，下半年其餘月份營收都將與 6 、7 月相近，對下半年營收、獲利樂觀看待，預期將優於上半年，營運谷底已過。

鞋材業務來看，南寶指出，第二季為全球一線運動鞋品牌訂單谷底，目前約為去年同期訂單的 70% 至 75%，以目前訂單能見度來看，第四季預期能達去年同期 80% 至 90%，中國運動鞋品牌第四季也預期能恢復至超過 80% 水準，整體而言，第四季鞋材黏著劑營收，可恢復至去年的 80-85%。

特用黏著劑方面，南寶表示，以出口為主產品需求仍偏弱，主要將精力放在與國內需求相關的黏著劑產品，預期下半年營收將較去年同期衰退 1-3%，看好衛材用膠、醫療用膠、軟性包裝材料用膠及膠帶與標籤用膠需求前景。

整體而言，南寶表示，以目前訂單能見度來看，下半年其餘月份營收將接近 6 、 7 月，整體營收、獲利樂觀

南寶第 2 季稅後純益 2.35 億元，與上季持平，年減 41%，每股純益 1.95 元；上半年稅後純益 4.69 億元，年減 14%，每股純益 3.89 元。