期限逼近！據傳字節跳動正與TikTok潛在買家討論4種收購方式

路透社週三 (2 日) 報導，消息人士披露，字節跳動 (ByteDance) 正在與海外版 TikTok 的潛在買家商討 4 種收購方式，其中一項是在不納入關鍵演算軟體的情況下，只買下 TikTok 美國業務部門，以規避中國出口管制規定。

由於日前中國更新出口管制規定，限制技術自由輸出，令 TikTok 這項潛在價值 300 億美元的收購案談判，暫時陷入停擺。

路透社引述三位消息人士稱，其他可能的收購方式包括，尋求中國政府批准出售 TikTok 演算軟體、向字節跳動取得演算法授權，或是向監管外國交易的美國海外投資委員會 (CFIUS) 爭取至少一年的過渡期。

字節跳動必須盡快於本週內決定好 TikTok 買家，好趕在 9 月 15 日前完成 TikTok 出售案。目前還不清楚買家會採用哪種方式，但隨著時間流逝，若無法達成出售協議，TikTok 將在 9 月 20 日在美國遭禁。

TikTok 發言人說：「TikTok 在美國廣受 1 億用戶愛戴，我們會努力為平台上多年來的美國用戶爭取。」

自上個月以來，字節跳動就不斷與潛在買家商討 TikTok 北美、澳洲和紐西蘭業務的收購案。

目前的潛在買家包括微軟、甲骨文和沃爾瑪；微軟正攜手沃爾瑪共同競購，甲骨文則獲得紅杉資本等創投公司的支持。

不過在中國政府宣布新出口管制規定後，TikTok 美國業務的潛在收購談判也浮現變數。

據傳字節跳動創始人張一鳴已通知公司工程師編寫應急措施，以防 TikTok 面臨關閉美國業務的命運。

字節跳動、微軟和甲骨文均拒絕置評。