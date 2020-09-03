美國禁令、新冠疫情都擋不住！彭博：亞洲電子業反彈

彭博報導，即使美國不斷升級華為禁令、新冠肺炎 (COVID-19) 在全球大流行，亞洲電子業依然找到方法繁榮發展。

最新數據顯示，南韓 8 月電腦出口猛增 107%，半導體出口是四個月來第三度增加，並未追求整體出口下滑頹勢；8 月出口減少 9.9%，智慧手機外銷也衰減。

南韓半導體出口 (黑) 和整體出口 (紅) 變動。來源：Bloomberg

台灣電子業也有好表現，7 月製造業生產增加 2.6%，電腦和 IC 生產交出兩位數增幅。無獨有偶，新加坡 7 月電子產品出口連續三個月攀升。

這些數據強化今年電子業有望持續反彈的預期，顯示美國祭出華為禁令、美中貿易關係緊張、居家辦公 (WFH) 設備需求終將減弱等不利因素，並未阻礙電子業前景。

維持電子生產不墜的最大動能源自 5G 應用，包括基礎建設和智慧手機。新加坡 DenseLight 半導體公司有一半營收來自中國，其執行長 Rajan Rajgopal 說，華為禁令只是塊絆腳石，讓路變得顛簸一些；5G 設備和資料中心這兩大領域，依然維持疫情前蓬勃發展。

在疫情重擊各產業下，顧能預測今年全球半導體產業營收可能為 4154 億美元，僅下滑 0.9%。

潛在系統性風險

半導體業者仍對系統性風險保持戒心。美國總統川普 11 月若連任，可能讓亞洲供應鏈更頭痛，而他的對手拜登，目前也看不出會如何調整美國對中政策。

另一個風險是，政府刺激到期後如果不再展延，或是就業市場情況惡化，年底購物旺季的業績可能讓零售商大失所望。

業界主管表示，貿易戰和疫情發展的不確定性，讓他們從更長遠的角度看待電子業前景。蘋果公司 (AAPL-US) 要求供應商今年備貨至少 7500 萬支 5GiPhone，大致和去年數量相當，顯示 iPhone 需求在疫情肆虐和經濟衰退之中仍屹立。

廣達電腦 (2382-TW) 董事長林百里表示，顧客訂單強勁，證實居家防疫是長期需求。廣達預測，第 3 季筆記型電腦出貨量可望達到兩位數成長幅度。

世界先進 (5347-TW) 董事長方略也說，拜 5G 技術推出之賜，電源管理 IC 和顯示器驅動 IC 需求的強勁態勢將延續到 2021 年。

DenseLight 的 Rajgopal 也說，就算川普連任四年，可能不利中國事業發展，電子業前景依然轉亮，「電子業比八年前更強韌。」

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