進擊小米 雷軍:第二季小米手機歐洲市佔N0.3

周四 (3 日) 小米董事長兼 CEO 雷軍表示小米手機業務在經歷過去幾年技術的加強後，取得不錯的進展。他提到近兩年小米主攻歐洲市場，已經有所成效，市佔率擠進前三大。

雷軍針對小米手機業務發展提到三點，第一已站穩高階手機市場，今年初小米 10 和小米 10 Pro 銷售超出預期，同時近期小米 10 至尊版本公布後也出現熱賣。第二，小米智慧工廠第一期落成，「黑燈工廠」產線開始產出小米 10 至尊透明版本。第三則是近兩年主攻歐洲市場，目前已是市佔率前三大。

市場研究機構 Canalys 第二季歐洲智慧手機市場報告顯示，小米市佔率達 17%，年增 65%，超越華為排名第三，此外也是前五名中成長幅度最大者。華為由於無法使用 Google GMS 系統導致市占率急降，年減 17%，排在第四。

市場分析指出，華為受到美國全面性的封殺，導致高階手機開發及生產作業幾乎停滯，甚至明年手機出貨量都可能遭受嚴重打擊。而小米則利用此機會快速補上缺口，搶下華為所失去的大部份市佔。

以此現況發展，小米有機會在 2021 年成為全球第三大智慧手機製造商，這要歸功於歐洲以及其他地區的市佔率的不斷提升。

小米第二季季報顯示，第二季營收人民幣 535 億元，年增 3%，預期人民幣 514 億元；純益人民幣 34 億元，年減 7.2%。上半年營收人民幣 1032 億元，年增 7.9%；純益人民幣 57 億元，年減 0.7%。