香繼光展店步伐加快 20年來首見開放加盟

連鎖餐飲集團香繼光在過去 20 年堅持直營後，今 (3) 日宣布將釋出台灣加盟名額，同時，斥資 1.5 億元設立的中央廚房和全區物流廠房將於年底完工，香繼光集團執行長黃智雄指出，未來在台灣市場將以直營和加盟並行，預計明年底全台店數將較目前倍增至 100 家，而央廚規劃為未來 10 年可支應共 300 家店的需求，顯然未來在國內市場的發展空間相當龐大。

香繼光集團目前全球共有約 350 家店，其中台灣已有 47 家，黃智雄表示，今年一改過去 20 年堅持直營的方式，將釋出加盟名額，首波 25 家，鎖定六都共 15 區，目標在開放加盟和直營持續展店的動能下，明年底可達 100 家。

對於選在此時開放加盟，黃智雄說明，今年以來受疫情影響加盟需求強勁，希望藉此活化國內經濟，另一方面，疫情導致外送平台崛起，街邊店在疫情期間業績反而增長 2 成，使外送業績占比已達 20%，未來預計直營店主要開在商場，街邊店則由加盟店開展，直營店和加盟店的比例將落在 7 比 3。

黃智雄強調，加盟並非未來主軸，而是看每年的市場變化調整，很難估計全台總店數的天花板，不過，平均每 10 萬人口市場可開 2 家，且中央廚房規劃有未來 10 年可支應 300 店的產能，顯示未來發展空間還很大。

香繼光也透露，中央廚房甚至不排除未來爭取為同業代工訂單，擴大業績成長動能。

黃智雄進一步表示，香繼光集團有意 IPO，但沒有時間表，而 IPO 主體是否包括海外關係企業或是代理品牌業務，都還要再評估。

香繼光在台灣展店百家是集團階段性目標，將先重質而非量釋出 25 個加盟名額，並要求加盟主需擁有的一定條件，包括具備公司法人資格、認同繼光香香雞經營理念及產品、資金健全具承擔風險、加盟主需親自參與教育訓練與經營、具備餐飲經營經驗者優先合作。

黃智雄說，加盟方式採「單店加盟」，每區初步僅開放 1-2 組加盟主，以防跨區搶客風險。