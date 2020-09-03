〈新光金法說〉投資鎖定台股龍頭股 金融未實現獲利1900億元

新光金 (2888-TW) 總經理暨二公主吳欣儒今 (3) 日首度對外主持法說會，財務長徐順鋆表示，新壽現金滿手，未來投資台股鎖定龍頭股如台積電 (2330-TW) 等，海外則持續投入投資等級債，到 7 月底含攤銷後成本 (AC) 的金融未實現獲利近 1900 億元。

新光金上半年合併稅後純益為 78.3 億元，年減 29.2%，累計稅後純益 0.61 元，6 月底合併股東權益 2338.7 億元，每股淨值達 17.88 元。

徐順鋆表示，新光人壽上半年 RBC 為 210.7%，現金增資 RBC 已回到 220% 以上，為持續強化 RBC，9 月將增資新壽 100 億元，預計 RBC 可續增 13 個百分點，此外還透過增提外匯價格準備金與全體員工努力提升股東權益，且列入 KPI 等方法提升 RBC，其中，外匯價格準備金 7 月增提 41 億元增至 49 億元，8 月再增提後，可達到超過 60 億元，有助增加 RBC；至於是否再增資則要考量整體金融環境，不過，明年金控會對銀行增資 30 億元。

新壽帳上金融資產部分，到 7 月底含攤銷後成本 (AC) 的金融未實現獲利近 1900 億元，其中，淨值項下的金融資產從 6 月底未實現虧損近 25 億元，到 7 月不但已轉正，且為未實現獲利拉到 60 億元，AC 項下未實現獲利也從 6 月底的 1290 億元，至 7 月提高到 1814 億元。

而投資策略部分，新壽投資台股鎖定龍頭股如台積電等，海外投資則持續投入投資等級債，其中，海外固定收益部位主要配置於美元計價債券，而公司債部位皆為債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散風險。