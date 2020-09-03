看好5G帶動載板需求 欣興旗下旭德斥32億元蓋新廠

經濟部投資台灣事務所今 (3) 日通過 3 家根留台灣企業方案，其中，ABF 載板大廠欣興 (3037-TW) 旗下旭德科技，由於現有 3 座廠房產能未來不敷使用，因此將斥資 32 億元，在新竹工業區興建第 4 座廠房，預計導入自動化新設備與製程升級。

經濟部指出，旭德近年致力開發高頻、高速材料、埋入式、薄板等技術，產品應用在資料中心、RF 射頻模組、Mini LED、IoT 感測元件等新領域，在全球 IC 封裝基板市場具高能見度，客戶遍佈國內外世界知名大廠如 Qorvo、NXP 等。

經濟部說明，旭德看好 5G 商機涵蓋各類型產品，為因應快速成長的新需求，計劃斥資 32 億元，在新竹建第 4 座廠房，招募近 120 名本國人才，導入自動化設備、升級製程。

宅經濟帶動零食商機，繼華元、先麥食品連袂建廠擴產，擁有長青品牌「盛香珍」的成偉食品，也宣布加入建廠行列。成偉將投入近 6 億元，在台中關連工業區打造第 4 座廠房，導入自動化設備與智慧化監測系統，另將舊廠拆除重建。

此外，台灣最大急救、麻醉、呼吸治療耗材廠新廣業公司 (Hsiner)，去年已斥資逾 7 億元在中科后里園區擴建新廠。今年疫情延燒，新廣業為因應呼吸治療耗材 (Non-Invasive Mask) 急單需求，再投入超過 6 億元擴大后里新廠區產能，加入對抗疫情。

經濟部表示，目前已有 83 家根留企業加入計畫，投資約 1635 億元，創造 1.2 萬個就業機會，後續還有 61 家企業排隊待審。