加利進口陸製口罩混充MIT遭勒令停工 經長嚴厲譴責

口罩國家隊成員加利科技公司日前進口 337 萬片中國製非醫用口罩，冒充台製醫用口罩，部分流入實名制通路，廠商遭勒令停工。對此，經濟部長王美花也表示嚴厲譴責，重批加利讓口罩國家隊蒙受指責，相當不可取。

王美花表示，對於加利的行為，一定要嚴厲譴責，國家隊在防疫期間，為了保護國人的健康，大家沒日沒夜的，包括工具機業者全力協助，無私的奉獻，用最快的速度趕製出大量的口罩機，做出品質優良的熔噴布，它的高度過濾性、透氣性非常好，台灣具有非常好的技術。

王美花進一步指出，除了上游廠商的協助，6 月以前，也動用國軍進駐生產足量的口罩，而且是非常穩定的價格，提供給國人使用，並讓口罩廠商賺取合理的利潤，這段時間，大家形成非常好的榮譽感及防疫效果，揚名全世界，在國內需求滿足後，我們也將口罩援助其他友好國家。

王美花表示，加利不僅從中國進口非醫用口罩，還魚目混珠，偽裝成 MIT 醫用口罩，繳交給政府來徵用，違反相關規定，這些少數的「害群之馬」甚至還指責別人、怪東怪西，讓國家隊蒙受指責，是完全不可取的行為。

王美花指出，目前檢調正在調查，將釐清是否涉及詐欺等罪嫌，食藥署也按照藥事法來查處，命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，經濟部也會來配合調查，一定要給非法業者嚴厲的懲處。

對於加利負責人指政府徵收量過高，生產壓力大。經濟部強調，徵用口罩配額按工廠產能比例分配，各家都一樣，且政府以半價售出原料熔噴布，給加利配額為 19 萬片，但該公司購買的熔噴布則可製作 22 萬片。