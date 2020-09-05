〈貴金屬盤後〉非農就業優於預期 黃金受雙層打擊 連3日走跌 本週跌逾2%

週五 (4 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收低，本週跌幅約莫 2%，係因美國非農就業數據優於預期，有助美元走強。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，美國非農就業報告「對經濟是完全利多」，且失業率雖然仍居於 8.4% 高位，但「朝著對的方向發展。」

美國 8 月非農關鍵數據： 非農就業增加 137.1 萬人，預期增加 132 萬人，前值增加 176.3 萬人。 失業率 8.4%，預期 9.9%，前值 10.2%，為連續第四次下降。

「就黃金來說，非農就業報告是加倍的利空。」Wright 說。

他指出，非農就業數據提振了美元，使美元計價的黃金承壓，同時也可能降低美政府推行新一波紓困方案的意願，而本來紓困方案可能因新增財政刺激措施而支撐金價上漲。ICE 美元指數本週上升 0.5%。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3.50 美元或近 0.2%，收每盎司 1934.30 美元，為 8 月 27 日以來最低收盤價。

12 月白銀期貨價格下跌 16 美分或 0.6%，收每盎司 26.712 美元。

根據 FactSet，交易最熱絡的黃金本週下跌 2.1%、白銀則下跌 3.3%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，這非農就業數據「並非與 Fed 轉移貨幣政策立場有關，反而是與第二波刺激措施帶來的財務援助更有關。」

Aslam 認為，該非農就業數據「證實我們在財政方面需要更多幫助」這一點，如果缺乏財政援助意味著未來幾週會發生更多裁員、更多破產的事件。

與此同時，在預期金融市場進一步混亂之際，投資者也撤回了對股市看漲的賭注，並重新配置整體的資產組合。美股大跌弭平了本週收益，可能也導致一些交易者趕忙拋售其他資產也彌補虧損，其中包括黃金。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，經濟「必須要在未來幾個月都持續強勁，才能讓 FOMC 相信就業市場的復甦是可持續下去的。」

然而，「在許多經濟學家都認為未來幾個月招聘速度將放緩的情況下，單就這份非農報告不能解決問題，因為隨著政府過去的刺激措施影響減弱，經濟潛力將再次下降。」

有鑑於此，Razaqzada 認為「貨幣政策可能會延長一段時間保持寬鬆，黃金應該長時間會有基本面上的支撐。」但短期來看，不能排除黃金會出現一些疲弱。

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格上漲 2.9%，收每磅 3.062 美元，本週漲幅約 1.4%。

10 月交割的白金期貨價格上漲 1 %，收每盎司 898.20 美元，本週下跌近 4.5%。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.9％，收每磅 2343.20 美元，本週漲幅約 5%。

Zaner Metals 分析報告指出，「考慮到鈀金的貴金屬分類，鈀金可能再次被當作黃金的誘人替代品。但鈀金更有可能上漲的原因是中國持續復甦，汽車銷售上升從而增加了汽車催化劑的需求。」