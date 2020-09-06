〈觀察〉遠傳入股亞太電結盟鴻海 5G電信版圖將洗牌

遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW) 兩家電信商，僅商談兩周便決定攜手 5G 共頻共網，遠傳也將與鴻海 (2317-TW) 結為盟友，國內電信界 5G 首波整併案，將讓電信版圖大洗牌。

市場解讀，遠傳除可降低 5G 頻譜成本外，加上亞太電旗下用戶數及鴻海 (2317-TW) 集團的設備優勢，將有助遠傳站穩電信亞軍位置；鴻海集團則可借重遠傳在電信優勢，設備將有新出海口；不過未來遠傳與鴻海並列亞太電最大股東，雙方如何協調將是下一個觀察點。

自去年 5G 頻譜競標以來，遠傳與台灣大陷入「電信兩雄說」的爭論，雙方在 5G 得標頻寬、頻譜位置、基地台數量、用戶數、網路品質上較勁，且各自都認為 5G 時代，會與中華電並列國內電信最大業者。

從 5G 頻譜競標結果來看，遠傳砸重金 410 億元標下 3.5GHz 頻段、共 80MHz 頻寬，及 28GH 頻段、共 400MHz 頻寬；後續再花 20.3 億元搶下 5G 頻譜所謂「鮪魚肚」黃金區塊，光是 5G 初期頻譜費用共 430.42 億元，顯示要超車台灣大的決心。

儘管遠傳在 5G 網路應用上佔了優勢，但面對龐大的 5G 頻譜攤提、基地台建設等費用，及 4G 百億元成本需分 10 年攤提，都成營運挑戰。

而亞太電在 5G 頻譜競標中，捨棄黃金頻段 3.5GHz，合作動向一直備受關注，台灣大在 4G 時期就借網給亞太電，市場認為，雙方在 5G 時代會延續合作，不過最終亞太電投奔遠傳，在 5G 共頻共網及股權合作，為業界投下震撼彈。

亞太電將以 94.73 億元，分擔遠傳 5G 3.5GHz 頻段共頻共網 9 分之 2 成本，對遠傳而言，5G 頻譜成本壓力稍微減緩，此外，雙方共頻共網後，遠傳既有的 708 萬用戶，加上亞太電 230 萬用戶，總用戶數突破 900 萬戶，直逼中華電千萬用戶數。

另外，遠傳將發行新股與鴻海交換部分亞太電股權，交易完成後，遠傳與鴻海分別持亞太電股權 23.8%，鴻海持遠傳 2.45%。業界認為，鴻海集團具有網通硬體製造能力，但一直未能順利國內電信界，未來有望藉遠傳的試驗場域，協助架設硬體設備，找到新出海口。

遠傳總經理井琪表示，電信業積極尋找國內網通廠，而鴻海網通設備多，合作不無可能，遠東集團與鴻海集團未來也不排除跨域合作。儘管尚未有明確的合作方式，但井琪的說法，也為雙方合作埋下伏筆。

看似三贏的局面，但遠傳要面臨的，還有亞太電已連 6 年虧損，其中 2016 年全年虧損破 70 億元，亞太電短期營運仍難轉盈，恐成遠傳未來的包袱之一，未來三方合作如何拓展 5G 市場，市場都在看。