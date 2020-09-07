OANDA本週外匯市場看點（2020年9月7日～9月11日）

上週貨幣對強弱

從上週貨幣的強弱來看，加元走強，而上週走弱的美元出現堅挺推移。另一方面，日元，瑞士法郎，澳元等疲軟，而歐元和英鎊也相對疲軟。



至於歐元，歐洲央行行長報告稱，他對歐元升值感到擔憂，而英國與歐盟之間的貿易談判仍不確定，這使英鎊受壓。此外，一直處於高價區域的美國股票市場繼續下跌，導致主要貨幣美元的買盤增加。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

ECB 董事會

歐洲央行董事會定於本週舉行。儘管預計貨幣政策將根本不會改變，但歐洲央行工作人員的經濟前景預測和拉加德總統會議的內容可能會過於敏感，因此在公佈和會議期間應關注歐元動向。

美國股市

上週下半年，一直在更新高價的美國股市呈現下跌趨勢。似乎週末跌勢已停止，但如果本週跌勢繼續，則匯率可能會繼續表現出強烈的避險情緒。

到目前為止，我們對美國股市的下跌→買入美元作出反應，但如果本週股價繼續走弱，可以關注會買入包括日元在內的主要貨幣中的哪種貨幣。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元持續反彈，雖然上漲至 106 日元，但是後半段持續漲停的跡象。

從 OANDA 持倉數據圖標看，由於反彈影響，持有賬目損失的賣出持倉增加，下跌時回購，高價上漲的話，止損買入可能會增加，另一方面，由於近期持有賬面損失的買入持倉也增加，走勢轉為下跌趨勢的話，這些持倉的止損賣出可能會增加。

從日線圖看，價格逐漸在收縮，從 OANDA 掛單數據圖標看，上方賣出掛單與下方買入掛單軍很多，價格波動不大，可以考慮關注近期區間、高位線、低位線等的同時，尋求行情走勢。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元看盤階段出現高價上漲趨勢，並且上漲至 1.2 位置，但是此後漲停，一度回落至 1.18 位置。

從 OANDA 持倉數據圖看，由於上漲勢頭較長，持有賬面損失的賣出持倉也有一些，但是近期下跌影響持有賬面損失的買入持倉也增加，下跌增強的話，這些持倉的止損賣出可能增加。

此外，從日線圖看，相對價格突破最高價的趨勢持續，RSI 來看，價格則出現持續下跌傾向，上漲似乎有所放緩，走勢可能會轉變。

本週歐元兌美元，可以關注在出現探求最高價時，會上漲突破最高價，或在下跌時能否守住低位線及近期支撐位等，以此來尋求行情走勢。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元同歐元兌美元相似，雖然價格突破了最高價，但是此後出現下跌趨勢。

週末回購增強，下跌出現了停止的跡象，本週也要關注能否持續這個趨勢。

從 OANDA 持倉數據圖標看，由於上漲持續，持有賬面損失的賣出持倉增多，下跌時回購，高價上漲時止損買入都會增加，可與看出走勢可能會持續堅挺。

另一方面，近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉少許增加，下跌持續的話，這些買入持倉的止損賣出可能會增加。

本週英鎊兌美元轉為上漲趨勢時，最高價能否更新，下跌時，能否守住低位位置和低位線位置都需要關注，以此來尋求方向感。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元轉為下跌趨勢，並且價格下跌至 0.72 附近。



從 OANDA 持倉數據圖標看，由於上漲趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉持續增多，走勢可能持續堅挺，但是近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉也增加，下跌持續的話，這些持倉的止損也要小心。



週末出現了下跌停滯的跡象，本週要關注趨勢能否持續。在關注能否守住低位線和近期支撐位，轉為上漲時能否更新最高價等的同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

更多 OANDA 專業分析

本文出處 https://reurl.cc/bRkZGd

分析師專欄 https://bit.ly/2WIvYpf

OANDA 數據中心 https://bit.ly/36cSvNR

OANDA FB 粉絲團 https://bit.ly/2z976xH

此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

