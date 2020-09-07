【第一金投信】時空環境改變 科技巨頭進軍電玩

遊戲電競近年蓬勃發展，吸引科技巨頭目光，包括：亞馬遜、微軟、臉書等，都將觸角延伸到電玩領域。法人表示，電玩職業化發展，與手機、電腦遊戲，形成「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，市場規模、商機亦迅速擴張，讓指標企業毫不猶豫揮軍搶進，身價同步看漲。

全球科技巨頭「FAAMG」中，亞馬遜早在 2014 年，即以 9.7 億美元，收購遊戲影片串流平台 Twitch；而微軟在 2016 年跟進，藉由併購遊戲直播新創平台 Beam，再改名為 Mixer。臉書在今年接手 Mixer，推出遊戲直播軟體「Facebook Gaming」。

不僅如此，谷歌在 2018 年與遊戲出版商 Ubisoft 結盟，將《刺客信條：奧德賽》搬上 Chrome 瀏覽器。亞馬遜今年再接再厲，首次推出多人對戰射擊遊戲 Crucible。蘋果不甘示弱，傳出今年將推出電競專用電腦。

第一金全球 eSports 電競基金經理人陳世杰表示，科技巨頭爭相搶進電玩市場，凸顯遊戲電競的商機已經不可忽視。目前遊戲玩家已達 27 億人，預估到 2023 年上看 30.7 億人，若以美國平均每位玩家每年花費 216 美元估算，一年的商機規模將超過 6000 億美元。

陳世杰指出，20 年前，遊戲電玩還是小眾市場，隨著智慧型手機普及化發展，遊戲已滲透到各個年齡層。第 2 季全球手機軟體下載達 350 億次，其中 140 億次為遊戲軟體，占比達 4 成，並且帶來 190 億美元的收入，占手機軟體支出 7 成。

電玩職業化發展，與手機、電腦遊戲形成「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，不僅帶來電競觀賽人潮，更帶動周邊商機，如：專用的筆電、手機等配備，及廣告行銷、贊助商、紀念品銷售等，錢潮大量湧現。

陳世杰強調，遊戲電競市場規模迅速擴張，一舉躍升為新時代、新科技背景下的娛樂產業，讓全球指標企業毫不猶豫搶進，投資潛力與身價正同步看漲。

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