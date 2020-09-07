複利威力勝過原子彈 新手每月3000元第一次投資就上手

低利率時代，高息投資成為退休理財的顯學，尤其優質的高股息基金，因為可分散風險，並可倚靠經理人專業的選股，近一年來更是受到投資人青睞，元大投信分析，不論任何族群都應及早進行投資理財規劃，尤其連愛因斯坦都說過「複利的威力遠勝於原子彈」，建議小資族即使只是每個月提撥 3000 元，也要透過長期定額定額產生的「複利」效果，盡早為退休生活做準備。

所謂「複利」，元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，有別於「單利」，其領取利息後，息收未再投入本金，因此本金固定，假若報酬率相同，投資人到下一個領息周期，將領取相同的利息。而「複利」指將本金產生的利息再投入，因此本金持續增加，即便報酬率相同，投資人到下一個領息周期時，利息也將隨之增加，也可產生更多收益，儘管最初投入相同本金、在相同的報酬率下，複利模式下的最終報酬遠高於單利。

複利看似簡單的操作模式，最後成效卻相當驚人，世界知名的理論物理學家、科學哲學家愛因斯坦便讚嘆複利為「世界第八大奇蹟」，更指「複利的威力遠勝於原子彈」，也因此儘管小資族每月投入 3000 元做為本金，只要能長時間堅持不中斷、不停扣，以台灣加權股價指數（2005 年 7 月~ 2020 年 6 月）模擬定期定額，以每月最後一個營業日投入固定本金試算，可發現當投入時間愈長，複利效果愈顯著，儘管中間市場可能有波動，但待長時間過去，最終報酬可能相當可觀，觀察模擬的定期定額年化報酬率皆在 8% 以上，最高可達 10.6%。

以每月定期定額投入 3000 元、年化報酬率 8%、股息再投入模式試算，10 年後累積金額為 548,838 元，相較於單筆的初始投入金額 36 萬元，增額約 18.8 萬元，幅度相當約 52%；20 年後累積金額為 1,767,061 元，相較若初始投入金額 72 萬元，增額約 104.7 萬元，幅度約 145%，若將時間拉長到 30 與 40 年，累積金額個別來到 4,471,078 元與 10,473,023 元，增額各約 339 萬元與 903 萬元，幅度各約 314% 與 627%。

為鼓勵投資人盡早進行理財規劃，元大投信特別推出相關專案，即日起正式展開，透過元大投信以定期定額的方式投入「元大台灣高股息優質龍頭基金」可享有手續費優惠，元大台灣高股息優質龍頭基金自台股具成長性的龍頭企業中，選出兼具高股息優勢的公司，以期形成最佳化的投資組合，且為滿足退休族對現金流的需求，除規劃「月月配」及「年終配」兩種配息機制，更創新將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，讓配息機制更加完善。

元大投信提醒，任何投資都有其風險，基金商品雖可透過分散標的來分散風險，但不代表不具風險，且任何金融市場都不可能只漲不跌，投資人應謹慎評估；台股配息主要集中於每年的第三季，因此「元大台灣高股息優質龍頭基金」首次配息將落於 10 月，投資人可以透過定時定額的方式累積投資單位數，參與台股投資標的配發股息之機會。