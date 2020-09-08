【台新投信】新興高收債具經濟成長、利差收斂雙優勢 後市看俏 短天期債低波動耐震 布局首選

台新投信表示，債券市場自今年 3 月利差高點收斂以來，新興市場短天期公司債和高收益主權債利差僅收斂 79% 與 70%，與美國投資等級債利差收斂 100%、美國高收益債利差收斂 93% 相比，新興債未來利差仍有收斂空間，較成熟國家債券更具吸引力；另一方面，IMF 預估 2020 年全球經濟為負 4.9%，已開發國家為負 8%，新興市場僅負３%，2021 年經濟全面復甦，新興市場經濟成長反彈幅度高於已開發國家及全球，新興高收債後市看俏，建議優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，雖然新冠肺炎疫情使全球貿易減少，大宗商品需求下跌，進而影響新興市場經濟，但新興市場封鎖措施較已開發國家寬鬆，因此，新興市場工業生產自高點僅下滑 9%，明顯優於已開發國家下降的 20%。另外，民生必需品多由新興市場出口至全球，肺炎疫情迫使民眾待在家中，增加民生必需品需求，因此，新興市場出口總量僅下滑 13%，亦低於已開發國家下滑的 26%。

尹晟龢指出，2019 年 8 月底負利率債券金額來到 17 兆美元，低利率環境迫使投資人追求更高收益的資產，高收益債和投資等級公司債利差自 427bps 一度大幅縮窄至 300bps，推升高收債價格揚升。由於全球央行資產負債表不斷擴張，各國央行政策利率創新低，貨幣政策寬鬆且流動性充足的情況下，金融海嘯以來，S&P500 指數在波動中屢創新高，新興市場企業債利差亦有機會創新低，進一步帶動新興債價格上揚。

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