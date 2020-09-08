社會新鮮人小心保險觀念不足 落入四大險種推銷陷阱

社會新鮮人或小資族買保險的第一步往往以「想投資存點錢，又希望能有個保障」為目標，小心因此被推銷購買終身型保險，落入看似保費繳得多，保障就高的陷阱。保險業者表示，小資族投保時容易因為對保險觀念不足，被推銷四大不見得適合自己、且未必符合經濟現狀的險種。

一、儲蓄型終身壽險

可以存錢又有壽險保障，的確很讓人心動，可是你知道大部分的儲蓄型壽險保障其實很低嗎？雖然手邊存點錢能讓人安心，可是這類型的終身壽險如果中途解約，不但沒利息還會賠了本金；如果不想賠本，至少還要等幾年後「解約金等於總繳保費」時，解約才划算。萬一不巧遇上急需用錢時，那就只能含淚認賠啦。

二、終身型醫療險

醫療險最大功能是幫助保戶解決「住院期間健保不給付的自費項目」，像是病房費差額、住院醫療雜費、住院手術費等。終身型醫療險看似保障範圍不少，可是住院期間動手術如果需要自費耗材、藥物或醫療器材等雜費支出，終身醫療險是不會理賠的，建議選擇實支實付型醫療險，才能解決以上的雜費開銷，減輕自費負擔。

三、投資型壽險保單

投資型保單屬於長期投資工具，購買後至少要放 10 年以上，不然高額的附加費用、行政費用會吃掉不少的保費，讓可投資的費用會大大減少，所以還是要「儲蓄歸儲蓄、保險歸保險、投資歸投資」的保險，不要讓保障跟投資理財混為一談。如果想買壽險保障，可以考慮一年期的定期壽險，保費較低，可以買到上百萬的保障，比花錢買投資型商品安全的多。

四、長照險

雖然不少小資族想趁年輕、保費便宜的時候把長照風險缺口補足，可是長照險的保費高、理賠定義嚴格，在理賠容易有爭議，建議如果擔心長照風險，除了把自己的醫療保障、意外保障規劃好之外，可投保失能險。失能險保費較低，理賠相對明確，只要經醫生判定符合失能等級表 1-11 級狀態，就能獲得一筆失能理賠金與按月（或年）給付的失能扶助金，減輕日常生活的照顧費用。

買保險網建議，小資族趁年輕應規劃低費率、高保障的保險商品，減輕未來面對遇到大風險時，要應付的龐大開銷，所以不是有「終身」兩個字的保險就是好棒棒，還要看保障內容是否符合所需，小資族因為預算有限，更要把錢花在刀口上，所以建議先把自身基本保障顧好，包括壽險、醫療、意外、失能、重大傷病、癌症等風險，建立正確的投保觀念，才能讓保險發揮最大的功能。