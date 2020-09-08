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社會新鮮人小心保險觀念不足 落入四大險種推銷陷阱

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
社會新鮮人小心保險觀念不足 落入四大險種推銷陷阱。(鉅亨網資料照)
社會新鮮人小心保險觀念不足 落入四大險種推銷陷阱。(鉅亨網資料照)
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保險保單小資族新鮮人終身醫療險壽險實支實付長照險投資型保單儲蓄型終身險

社會新鮮人或小資族買保險的第一步往往以「想投資存點錢，又希望能有個保障」為目標，小心因此被推銷購買終身型保險，落入看似保費繳得多，保障就高的陷阱。保險業者表示，小資族投保時容易因為對保險觀念不足，被推銷四大不見得適合自己、且未必符合經濟現狀的險種。

一、儲蓄型終身壽險

可以存錢又有壽險保障，的確很讓人心動，可是你知道大部分的儲蓄型壽險保障其實很低嗎？雖然手邊存點錢能讓人安心，可是這類型的終身壽險如果中途解約，不但沒利息還會賠了本金；如果不想賠本，至少還要等幾年後「解約金等於總繳保費」時，解約才划算。萬一不巧遇上急需用錢時，那就只能含淚認賠啦。

二、終身型醫療險

醫療險最大功能是幫助保戶解決「住院期間健保不給付的自費項目」，像是病房費差額、住院醫療雜費、住院手術費等。終身型醫療險看似保障範圍不少，可是住院期間動手術如果需要自費耗材、藥物或醫療器材等雜費支出，終身醫療險是不會理賠的，建議選擇實支實付型醫療險，才能解決以上的雜費開銷，減輕自費負擔。

三、投資型壽險保單

投資型保單屬於長期投資工具，購買後至少要放 10 年以上，不然高額的附加費用、行政費用會吃掉不少的保費，讓可投資的費用會大大減少，所以還是要「儲蓄歸儲蓄、保險歸保險、投資歸投資」的保險，不要讓保障跟投資理財混為一談。如果想買壽險保障，可以考慮一年期的定期壽險，保費較低，可以買到上百萬的保障，比花錢買投資型商品安全的多。

四、長照險

雖然不少小資族想趁年輕、保費便宜的時候把長照風險缺口補足，可是長照險的保費高、理賠定義嚴格，在理賠容易有爭議，建議如果擔心長照風險，除了把自己的醫療保障、意外保障規劃好之外，可投保失能險。失能險保費較低，理賠相對明確，只要經醫生判定符合失能等級表 1-11 級狀態，就能獲得一筆失能理賠金與按月（或年）給付的失能扶助金，減輕日常生活的照顧費用。

買保險網建議，小資族趁年輕應規劃低費率、高保障的保險商品，減輕未來面對遇到大風險時，要應付的龐大開銷，所以不是有「終身」兩個字的保險就是好棒棒，還要看保障內容是否符合所需，小資族因為預算有限，更要把錢花在刀口上，所以建議先把自身基本保障顧好，包括壽險、醫療、意外、失能、重大傷病、癌症等風險，建立正確的投保觀念，才能讓保險發揮最大的功能。

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