新興亞洲永續債降中國配置 布局大亞洲爭取長線總報酬

今 (2020) 年來低利率環境延續，金融市場仍存高度不確定性，凱基投信今 (8) 舉行記者會表示，凱基新興亞洲永續優選債券基金透過主動調整高收益債、投資級債的比重，提升投資組合收益空間，特色在於「投資級債 X 高收益債」的混搭組合，降低中國投資配置，更廣泛佈局大亞洲區，目標是長線爭取較佳的風險調整後的總報酬空間，該基金將於 9 月 21 日開始募集，由合作金庫銀行擔任基金保管機構。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示，在投資等級債中，不乏較高收益機會的區域資產，舉例：亞洲投資等級債券平均殖利率為 2.8%，勝過美國投資等級債的 1.9%，亞洲高收益債券平均殖利率 7.4%，亦勝過美國高收益債券的 5.2%，顯見亞洲地區的債券相較於同樣信評的美國債券而言，具較高殖利率，收益表現更亮眼，這也是本檔基金擬以亞洲地區為核心，並將主動調整高收益債配置比例，致力維持基金投資級信評，但能為投資人發掘較高投資收益機會。

陳建銘表示，亞洲債券投資最常遵循的指數為摩根亞洲信貸指數，該指數雖橫跨不同亞洲國家，但中國佔比高達 5 成，若貼近指數操作，則中國部位將主導投資組合表現，此次募集的基金跳脫指數框架，除降低中國的占比、避免國家過度集中，更主動廣泛佈局大亞洲地區，除增加如印度的債券之外，亦配置於成熟亞太國家債券，如澳洲及日本，並保留投資非新興亞洲國家彈性，以期發掘亞洲債券更多元的價值。

重視永續投資策略 全方位考量 ESG 表現

凱基投信表示，隆奧銀行集團為瑞士歷史最悠久、最大資產管理的私人銀行之一，長期專注於家族企業投資與家族財富管理，甚至對超高資產客戶的服務也連續獲獎肯定，也受到不少私人銀行客戶為主的信賴。這次希望致力於從所有債券中挖掘較高收益的投資機會，因此，將於操作佈局上注入本基金投資顧問公司獨創的 Consciousness Action Result (CAR) 評分系統，透過 CAR 的系統來評估政府及企業在 ESG 各項目執行的成效，以更精準量化 ESG 因素，讓基本面分析更完善，這也是讓凱基投信本次爭取合作的原因，有機會提供投資人參與如私人銀行等級般的永續投資策略。