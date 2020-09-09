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〈紐約匯市〉無協議脫歐風險攀升 英鎊重貶 美元漲至4週來高點

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉無協議脫歐風險攀升 美元創下4週來高點 英鎊重貶(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉無協議脫歐風險攀升 美元創下4週來高點 英鎊重貶(圖片:AFP)
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英國無協議脫歐風險大增，英鎊重貶，加上美股拋售潮來襲，使得美元週二 (8 日) 恢復避險地位，攀升至四週來高點，然而分析師認為，美元這波漲勢可能只是曇花一現。

週二 (8 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.85%，來到 93.507。美元於早盤時段升至四週來高點，成功突破 93 關鍵心裏水平，今日美元能實現強勁反彈，主要歸因於市場對英國無協議脫歐的擔憂。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

Capital Economics 經濟學家 Jonas Goltermann 認為，美元今日上行可能只是暫時的，他預計全球經濟仍努力要從疫情衝擊中恢復。他補充說：「這應該有助於股票和高風險貨幣走高。」

受到美股崩盤拖累，週二美元兌避險日圓下跌 0.21%，至 106.04 。由於疫情支出超出預期，日本在四至六月的第二季經濟折合年率萎縮 28.1%，超過先前預測的初值萎縮 27.8%。《彭博》預測日本第三季經濟將回復成長，但全年仍將陷入經濟衰退。

英國《金融時報》報導，英國首相強生 (Boris Johnson) 有意放棄談判，也不願在核心原則上妥協，使得脫歐前景危機重重，消息一出，英鎊美元週二重貶 1.39%，跌破 1.30 美元水平。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

強生更表示，英國已決定將達成貿易協議的最後期限定在 10 月 15 日，歐盟代表 Michel Barnier 將與英國首席談判代表 Frost 勳爵在 9 月 8 日展開第八輪貿易談判。

《金融時報》指出，英國正在起草「內部市場法案」(The Internal Market Bill)，藉以推翻脫歐協議中關鍵議題，包括北愛爾蘭海關等部分，不僅可能導致英歐貿易談判破局，甚至危及整份脫歐協議，該法案預計週三公布。

歐盟則表示，英國脫歐過渡時期將在 12 月 31 日結束，屆時他們將做好無協議脫歐的準備。歐盟委員會前主席容克 (Jean-Claude Juncker) 則警告說：「目前看來，無協議脫歐是最可能的談判結果。」

野村證券分析師表示：「9 月份市場持續關注脫歐進展，不過短期看來英國和歐盟都沒有妥協跡象，我們會繼續做多歐元英鎊，但也意識到無協議脫歐的可能性，因此預料英鎊這個月走勢將繼續承壓。」

該行補充，若英歐達成某種程度上的貿易協議，也可能會提振風險情緒。

Capital Economics 的 Goltermann 說：「英國脫歐的不確定性持續湧現，本週英鎊走勢波動，而英國脫歐的過渡期也將影響歐洲其他地區，因此歐元可能將受此打擊。」

歐元美元跌至兩週低點，最新下跌 0.35%，至 1.1776 美元。歐洲央行將於本週召開會議，多數分析師認為，央行不會改變政策走向，不過希望能釋出更多通膨相關資訊。

市場也希望央行透露對歐元強彈的做法，歐元近期突破關鍵 1.20 美元水平，歐洲央行首席經濟學家萊恩 (Philip Lane) 此前暗示擔心歐元太迅速和強勁，令央行感到擔憂。

美國總統大選進逼，選情進入白熱化階段，美國總統川普週一重申美中經濟脫鉤的想法，強調不能再依賴中國，稱即使兩國脫鉤後，美國不會因此有損失。

離岸人民幣在川普發表評論後走跌。美元人民幣最新上漲 0.2%，至 6.848 人民幣

截至週三 (8 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 93.507。+0.85%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1776 美元。-0.35%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2993 美元。-1.39%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7214 美元。-0.85%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3238 加幣。+1.08%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.04 日圓。-0.21%

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