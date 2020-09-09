盤前財經大事搶先讀2020年09月09日

今日操盤前瞻

日本 8 月工具機訂單

韓國 8 月失業率

法說會：高雄銀、富爾特

除權息：樺漢、美德醫療 - DR、光隆、新漢、擎邦等

iPhone 12 快來了！蘋果秋季發表會 9/16 登場

週二 (8 日) 蘋果官網曝光今年秋季發表會將於台灣時間 9 月 16 日凌晨 1 點 (美西時間 9 月 15 日上午 10 點) 登場，外界預期蘋果有可能公開 iPhone 12 和其他新品。閱讀全文...

史上最慘！特斯拉單日暴跌 21% 直墜熊市深淵

標普指數委員會上周五 (4 日) 將 Etsy、Teradyne 和 Catalent 加入成分股中，但特斯拉卻意外落選，引爆特斯拉更大的一波拋售潮。閱讀全文...

上市櫃大陸投資獲利創新高 累計匯回金額突破 5000 億元

金管會昨 (8) 日公布上市櫃公司大陸投資統計，截至第 2 季，上市櫃公司合計投資獲利 1543 億元，創歷年同期新高，投資收益累計匯回金額更突破 5000 億元、達 5087 億元，占原始投資金額比率 20.15%，也同創歷史新高。閱讀全文...

前瞻 2.0 將投入 5100 億元 國發會估每年可貢獻 GDP 0.8 個百分點

國發會昨 (8) 日召開記者會，說明未來四年 (2021-2025 年) 前瞻基礎建設計畫 (前瞻 2.0)，預計將投入 5100 億元，著重後疫情時代數位發展建設、5G、AI、企業數位轉型等計畫。閱讀全文...

世紀鋼 7 月純益年增 9.7 倍每股賺 0.49 元 前 7 月 EPS 達 1.97 元

世紀鋼 (9958-TW) 昨 (8) 日公告 7 月自結稅後純益 1.03 億元，年增 975%，每股純益 0.49 元，累計前 7 月每股純益 1.97 元。閱讀全文...