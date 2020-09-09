【胡一帆專欄】中國下半年經濟復甦範圍進一步擴大

我們預期，下半年中國經濟同比增速將達到 5.5%-6%，主要驅動因素包括消費和服務業逐步復甦、基礎設施投資力度加大以及強韌的出口。

尤其是，隨著疫情基本得到控制，以及疫苗最終將推出，我們預期消費者信心將恢復，並將在未來幾個月提振服務業 / 消費活動。景氣回暖的一個有力證明是，8 月份非製造業採購經理指數（PMI）從 7 月的 54.2 跳升至 55.2。這主要是受到服務業 PMI 走強拉動 — 8 月份服務業 PMI 升至 54.3，為 2018 年 1 月以來最高。酒店、國內旅遊及餐飲等行業恢復正常，為服務業走強做出了貢獻。

CPI 暫時上漲，PPI 跌幅收窄。由於洪水導致食品供應受到干擾，7 月份居民消費價格指數（CPI）同比增幅從 6 月的 2.5% 升至 2.7%。政府於 7 月 30 日將防汛應急回應從 II 級調整至 III 級，這意味著洪水對部分食品供應的風險應會降低。隨著洪災影響消退且高基數效應顯現，我們認為未來幾個月 CPI 將再次回落。我們預測 CPI 全年平均值在 2.5% 左右（2019 年為 2.9%，年初迄今為 3.7%），遠低於政府 3.5% 的目標。與此同時，7 月份生產者價格指數（PPI）同比下降 2.4%，降幅連續第二個月收窄，主要是受到石油和工業相關行業的帶動。鑒於低基數效應且經濟持續復甦，我們預計下半年 PPI 降幅將繼續收窄。我們預測全年平均值約為零（2019 年為 -0.3%，年初迄今為 -2%）。

中國央行進一步挹注流動性

8 月份，中國央行加大了公開市場操作（OMO）和中期借貸便利（MLF）操作。繼 6 月和 7 月資金淨回籠後，8 月份央行淨投放約人民幣 8000 億元的流動性，旨在平滑市場利率上升趨勢並促進政府債券順利發行。

8 月份地方政府債券發行額加速至人民幣 1.2 萬億元（遠高於 7 月份的人民幣 3000 億元），為今年以來第二高。這是由於下半年專項債額度尚餘 1.5 萬億元，需要在 8 月至 10 月間完成。值得注意的是，2020 年下半年的額度是 2019 年下半年的兩倍。鑒於 10 月底前政府債券發行活躍，我們預計信貸增長將在未來幾個月進一步攀升，直到第四季度才有所放緩。全年信貸同比增速料將在 13.5%（年初至 7 月為同比增長 12.9%，2019 年為 10.7%）。

儘管政策更具針對性，但鑒於經濟復甦冷熱不均、第二波疫情的風險以及中美緊張局勢揮之不去，年底前中國央行的貨幣政策立場仍應維持寬鬆，以防融資成本飆升。中國央行在近期會議上重申貨幣政策將靈活適度，保持市場上的流動性合理充裕。鑒於貸款市場報價利率（LPR）的改革，未來企業貸款利率可能繼續下降。我們依然預計年內存款準備金率（RRR）還會進一步下調 100-200 個基點，中期借貸便利（MLF）利率下調 10-20 個基點，降幅將較今年以來的 150-200 個基點（RRR）和 30 個基點（MLF）溫和。

中美緊張局勢揮之不去

儘管中國仍致力履行協議，但隨著美國的施壓擴大至科技、金融以及地緣政治，導致中美緊張局勢升溫。美國於 8 月 26 日至 28 日採取最新措施，將 34 家中資企業列入實體清單，並針對一些個人採取簽證限制，稱其參與了與中國南海有關的建設和軍事行動。這是美國首次就這一有爭議的戰略水域對中國採取此類行動。8 月初，美國採取了幾項非關稅措施：進一步限制向華為出售晶片，從 8 月 14 日起的 90 天后限制美國企業與 TikTok 進行商業交易的行政命令，以及迫使中概股在 2022 年 1 月前從美國退市的提議，除非其符合美國審計規則。

我們認為，對於 7 月份以來美國進一步升級打壓中國的言辭以及非關稅措施，中國依然表現得非常謹慎且克制，並把重點放在長期發展方面。

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