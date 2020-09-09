4檔台股強基金近一周逆勢上漲 冠軍操盤手看好基金投資勝個股

受到美股連續大跌影響，台股近一周震盪劇烈，台股基金績效受影響也是跌多於漲，不過，據 cMoney 統計，仍有 4 檔台股基金逆勢大盤呈現上漲。其中操盤績效居冠的群益長安基金經理人王耀龍表示，在疫情最終解藥出現前，各主要央行貨幣政策持續寬鬆，資金行情熱潮仍不會退去，只是短線選股難度增加，看好基金投資的低波動優勢勝過個股。

據 cMoney 統計 132 檔 (不含法人機構級別) 的台股基金，發現共有 4 檔近一周績效逆勢上漲，其中以群益長安基金 3.05% 表現居冠，其他依序為匯豐成功 0.93%、街口中小 0.65%、野村台灣高股息 0.33%。

群益長安基金經理人王耀龍指出，因疫情所帶動的各種產業，在仍未有最終解藥出現下，需求可望持續；且各主要央行貨幣政策持續寬鬆，推估仍有利資本市場後續表現。由於各國經濟解封將帶動總經數據自谷底回升，市場資金也仍然充沛，故後續行情仍以偏多看待。

王耀龍表示，現階段選股不選市還是台股主要投資策略，操作上仍建議採取拉回買進，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇，目前持續看好績優且有展望成長型的公司。

選股策略方面，上半年半導體與蘋概股獨領風騷，下半年在蘋概股利多實現後，預期主流可望輪到明、後兩年整體的大趨勢族群－－5G 網通有機會接棒；並持續看好 AMD、生技、IC 設計、Apple 供應鏈等類股；另外建議降低伺服器、光學、景氣循環等類股。

不過王耀龍指出，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，特別是強者恆強的基金在選股策略上更是優勢，短期大盤若有拉回，建議仍可以台股基金逢低分批布局。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈也表示，台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。後續仍需觀察企業對於下半年與明年營運展望是否可明顯優於市場預期。此外，美中貿易摩擦升溫，華為禁令、去美去中化的相關廠商後續營運展望為影響近期盤面波動較大。後續觀察重點為疫苗進度、美國總統選舉民調變化、華為禁令相關供應鏈取得許可函進度。