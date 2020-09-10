〈台股盤中〉半導體、光電族群強攻 一度漲百點攻抵月線

美股四大指數反彈，台股今 (10) 日也搭上順風車，台積電領軍半導體類股走揚，特斯拉概念股、光電族群、面板雙虎都是多頭點火所在，加權指數最高上漲近百點，收復 12700 點，觸及 12705 點月線大關，維持高檔震盪。

蘋果與特斯拉股價回神，激勵美股強彈，台股蘋概三王今天都隨勢反彈，台積電漲逾 1.5% 最帶勁，大立光最高也漲約 1%，鴻海也收復所有短期均線；而半導體類股在台積電帶動下表現火熱，易華電、矽力 - KY、世芯 - KY、聯詠、致新、順德等都勁揚 3-5% 不等。而特斯拉概念股部分，中興電盤中直奔漲停，明安、華城、宏致、明泰等也都加足馬力向前衝。

在太陽能政策加持下，光電族群也強勢發光，彩晶、國碩、華上、鈺德、元晶全都亮燈漲停，其中彩晶近午盤已經爆出超過 20 萬張大量；而面板雙虎受惠於漲價效應，友達漲逾 1%，群創也挑戰前高 10.6 元。

整體來說，台股今天呈現跌深反彈，盤中多頭頻頻叩關月線，預估量能較昨日微幅放大、可望達到 2200 億元以上，不過若以美股日前跌勢來說，台股跌的也沒美股深，反彈漲幅也不及美股高，預期台股短線仍將以大區間震盪為主。