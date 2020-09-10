亞洲藏壽司狂飆漲逾70% 擠下瓦城榮登觀光股王

連鎖迴轉壽司店亞洲藏壽司 (2754-TE) 明日將公開抽籤，本次辦理公開申購價格為 55 元，不過，在抽籤前股價狂飆，今 (10) 日盤中飆漲一度超過 70%，最高衝上 231 元，擠下瓦城 (2729-TW) 成為餐飲股王甚至是觀光股王，本周以來漲幅已高達 140%，顯示投資人高度期待掛牌後的蜜月行情。

亞洲藏壽司競價拍賣最低承銷價格為 45.08 元，本次辦理公開申購價格為 55 元，9 月 7 日至 9 月 9 日為公開申購期間，9 月 11 日為公開抽籤日。

亞洲藏壽司將於 9 月 17 日掛牌上櫃，是首家日商集團來台成立子公司、並規劃掛牌上櫃的餐飲品牌，全台共有 27 家店，目標年底前突破 30 家，3 年達 50 家規模，展店動能無虞。

受到疫情衝擊，亞洲藏壽司第一季、第二季均呈現虧損狀態，合計上半年稅後虧損 1525 萬元，每股虧損 0.4 元。

不過，亞洲藏壽司強調，目前已回升至 80-90% 的營業水準，平均客單價約 330-350 元，每日翻桌率約 4-5 次。

除了在台展店，亞洲藏壽司目標 3 年內開出海外第 1 家店，長遠目標是旗下總店數達 200 家。