5G手機明年全球出貨將破5億支 近倍數成長 中國成最大市場

市調機構 Canalys 報告指出，隨著手機品牌商持續推出新機，加上全球物流、產線逐步恢復，手機出貨量迅速成長，估明年 5G 手機全球出貨量上看 5.44 億支，年增 95%，且中國成最大市場，占全球出貨比重逾 5 成。

Canalys 認為，今年全球智慧型手機出貨量年減 10.7%，不過手機品牌廠持續推出新機，以及物流，產線逐漸改善下，全球手機出貨量將快速成長，預估明年出貨量超過 13 億支，年增近 1 成；5G 手機方面，Canalys 表示，今年全球 5G 手機出貨量約 2.78 億支，明年將突破 5 億支，來到 5.44 億支，年增 95%。

從地區來看，Canalys 指出，今年中國 5G 手機出貨量約 1.72 億支，占全球比重 62%，隨著中國 5G 普及率成長及中低階手機陸續上市，明年出貨量將達 3.05 億支，占全球比重 56%，也是全球手機最大銷售市場。

其次為北美地區今年 5G 手機出貨量約 4200 萬支，占全球比重約 15%，明年出貨量則成長至 9200 億支，比重 17%；歐洲今年將出貨 3100 萬支，占全球比重 11%，明年 7600 萬支，占比約 14%。

Canalys 表示，隨著中國手機品牌 realme 推出的 5G 手機 V3，售價僅 150 美元 (約新台幣 4400 元)，也象徵 5G 中低階手機市場正式開打，預期中國明年售價低於 400 美元 (約新台幣 1.2 萬元) 的 5G 手機，將占整體手機市場 6 成。