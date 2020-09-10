趕工出貨華為 台積電8月營收1228億元 改寫單月新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 1228.78 億元，在華為禁令生效前趕工出貨，帶動營收月增 16%，年增 15.8%，再改寫今年 6 月寫下的單月營收新高紀錄。

台積電前 8 月營收 8501.37 億元，年增 30.7%。由於台積電從 9 月 15 日起將無法再出貨華為，9 月營收動能恐不如 8 月強勁，從財測數字推算，法人估 9 月營收仍將維持千億元水準，可望落在 1015 至 1100 億元間。

台積電受惠 5G 手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，估第三季營收將達 112 至 115 億美元，季增 7.9-10.8%，可望單季新猷，若以 1 美元兌換新台幣 29.5 元計算，台積電第三季新台幣營收估達 3304 至 3392.5 億元，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，續站穩高檔。

由於台積電先進製程技術維持產業領先地位，且近來 5G 手機、高效運算動能越趨強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求仍暢旺，上次法說會上修今年展望，預估全年美元營收將成長 20% 以上，優於產業平均。

美系外資最新報告指出，英特爾 5 奈米 CPU 研發進程加快，甚至已進入晶片設計的最後 tape out 階段，認為英特爾已提早為新晶片做準備，推算台積電 2022 年上半年就能量產英特爾 CPU，比外界原先預期早半年至一年時間。

另一方面，外資也看好，在代工需求爆發下，台積電營運將不受庫存調整影響，雖然第四季缺少華為訂單挹注，但營收仍將維持高檔水準，重申目標價 500 元。

美國政府傳擬將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，對此，外資瑞信 (Credit Suisse) 認為，中芯若遭制裁，還有其他中國晶圓代工廠可彌補產能缺口，台積電、聯電 (2303-TW) 等台廠，有機會受惠轉單效應。

台積電為因應客戶對先進製程的強勁需求，上調今年資本支出至 160-170 億元，今年並已四度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入約 100 億元，以因應南科擴廠等營運需求。