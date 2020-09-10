開發金唯一單月成長 15家金控前8月大賺2781億元 正式超越去年同期

15 家金控今 (2020) 年 8 月獲利全數出爐，由於股息入帳入尾聲，加上 8 月資本市場震盪加劇，金控獲利明顯較前月下滑，只有開發金 (2883-TW) 唯一單月逆勢成長，不過，15 家金控前 8 月合計大賺 2781.87 億元，正式超越去年同期的 2733 億元轉為正成長，終於扭轉因新冠肺炎疫情衝擊導致今年獲利比去年同期衰退的頹勢，今年有機會持續挑戰 3000 億元大關。

若以前 8 月來看，除了富邦金、國泰金、元大金、國票金和日盛金 5 家金控較去年同期成長外，其餘 10 家金控前 8 月稅後純益仍較去年同期衰退，不過，因為富邦金、國泰金較去年同期大躍進 29%、23%，元大金、國票金也都有雙位數的成長，加上日盛金成長 4%，拉抬整體 15 家金控前 8 月獲利正式轉為正成長。

富邦金前 8 月 EPS 超越去年全年 國泰金前 8 月 EPS 為 4.2 元

富邦金控 (2881-TW) 受惠於人壽 8 月單月處分投資部位實現獲利 89 億元大進補，使得自結金控 8 月稅後純益 132.71 億元，較去年同期大幅成長 84%，累計今年前 8 月稅後純益 640 億元，較去年同期成長 29%，每股純益 (EPS) 為 5.97 元，已超越去年全年的 EPS 5.48 元，且繳出 8 月稅後純益、累計前 8 月稅後純益及 EPS 三者都創同期歷史新高的好成績，同時也是所有金控中的獲利三冠王。

其中，富邦人壽 8 月底合併淨值已超過 4200 億元，為歷年次高，推升金控合併淨值超過 6700 億元。

國泰金 (2882-TW) 自結 8 月稅後純益 127.9 億元，前 8 月稅後純益 596.9 億元，年增約 24%，再創歷年新高，EPS 為 4.2 元。

國壽 8 月股息續入帳 22 億元，雖比 7 月股息收入達 70 多億元少，但 8 月整體股債處分利益優於 7 月，外匯避險操作得宜，支撐 8 月稅後純益仍有 107.2 億元。

國壽業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，8 月 FYP 金額為 87 億元、FYPE 金額為 25 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。而國泰世華銀行 8 月稅後純益 14.7 億元，本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

中信金前 8 月獲利年減 10% 台壽保增提 15 億元外匯準備金

中信金 (2891-TW) 自結 8 月稅後純益 47.92 億元，前 8 月稅後純益 319.42 億元、年減 10.2%，累計每股純益 (EPS) 為 1.59 元。中信金 8 月獲利衰退，主因子公司台灣人壽為因應未來匯率變化，於 8 月增提 15 億元外匯價格準備金，使得台壽 8 月稅後盈餘降到 20.42 億元，年減 29.4%，但外匯準備金餘額則攀升至 38 億元，而台壽前 8 月國內外現金股利已落袋 95 億元，距離全年預估 110 億元水位還有些許空間。

中信金另家子公司中信銀因台美利差縮小，承做的 SWAP 交易收入減少，8 月稅後純益 26.87 億元，累計前 8 月稅後純益為 188.21 億元，中信金控表示，今年銀行獲利雖因疫情而受到影響，但核心業務仍然維持穩健，銀行存放款業務持續成長，財富管理動能良好。

元大金前 8 月獲利年成長 12% 新光金股息加持 8 月獲利年增 54%

元大金 (2885-TW) 自結 8 月稅後純益 30.09 億元，前 8 月稅後純益已達 179.5 億元，不僅穩坐獲利前四大金控，且年成長 12%，其中，旗下龍頭券商元大證券累計稅前獲利已達 109.12 億元，稅後獲利 86.35 億元，年成長超過 4 成，且可望成為今年唯一獲利破百億的券商；另一子公司元大銀則因央行降息效應影響放款利差縮水，使得累計前 8 月獲利較去年同期減少約 15%。

新光金 (2888-TW) 自結 8 月稅後純益 25.01 億元，年增 54%，累計前 8 月稅後純益 167.54 億元、年減 4.7%，累計 EPS 為 1.31 元。其中，新壽 8 月持續有現金股利挹注，連續兩個月股息收入都超過百億元，加上避險成本降到僅 20 億元，支撐獲利亮眼。新光銀行則有債券處分利益，及布局高配息、低波動股票的股息收入，8 月稅後純益 5.76 億元；元富證券因經紀與自營業務表現良好，8 月稅後純益 2.43 億元。

兆豐金 8 月獲利月減 17% 玉山金前 8 月年減 8.8%

兆豐金 (2886-TW) 受子公司銀行與證券獲利衰退影響，導致單月稅後 26.23 億元，降至 30 億元以下，且月減 17%，累計前 8 月稅後純益 170.65 億元，每股稅後純益 (EPS)1.25 元。

玉山金 (2884-TW) 自結 8 月稅後純益 13.8 億元，前 8 月稅後純益 127.5 億元、年減 8.8%，EPS 為 1.02 元。玉山金主要子公司玉山銀行前 8 月稅後純益 119.2 億元、年減 13.4% ，因市場環境變化快速，海外獲利受到疫情影響，但持續控管風險。另一子公司玉山證券前八月稅後純益則是成長 70.9%。

第一金 (2892-TW) 自結 8 月稅後純益 15.1 億元，月減 25%，累計前 8 月稅後純益 122.76 億元、年減 12.5%，每股稅後純益 (EPS)0.96 元。核心子公司一銀 8 月稅後純益 13.81 億元、月減 15.7%，主要是金融商品淨收益與股息收入同步減少所致，至於手續費與淨利息收益則相對持平。

台新金認列彰銀減少獲利受影響 國票金前 8 月獲利創 15 年同期新高

台新金 (2887-TW) 自結 8 月稅後純益 14 億元、年增 19.7%，累計前 8 月稅後純益 101.6 億元、年減 7.4%，累計每股稅後純益 0.82 元。核心子公司台新銀行 8 月稅後純益 11.9 億元、年增 35.2%，單月成長力道強勁；累計前八月稅後純益 87.9 億元、年減 4.9%。

值得留意的是，台新金控母公司今年前 8 月獲利年減幅度比銀行子公司還大，主要是因彰化銀行今年獲利不佳，台新金認列的投資收益減少所致。

合庫金 (5880-TW) 自結 8 月稅後純益只有 14.4 億元，相較於 7 月也同樣減少，累計前 8 月稅後純益為 111.38 億元，EPS 為 0.8 元。

國票金 (2889-TW) 自結前 8 月累計稅後純益 22.4 億元，創 15 年同期新高，年成長 16.46%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.77 元，每股淨值 12.78 元。

永豐金前 8 月獲利年減 9% 日盛金前 8 月獲利年增 4.3%

永豐金 (2890-TW) 自結 8 月單月稅後純益 11.84 億元，與去年同月大致持平，前 8 月稅後純益 82.45 億元、年減 9.4%，EPS 為 0.73 元。主要子公司永豐銀行 8 月稅後純益 8.88 億元，前 8 月稅後純益 66.27 億元、年減 12.4%。永豐金證券 8 月稅後純益 3.67 億元，累計稅後純益 18.13 億元、年增 41%。

日盛金 (5820-TW) 自結 8 月稅後純益 2.6 億元、年增 4.3%，累計前 8 月稅後純益 20.99 億元、年增 15.3%，累計每股稅後純益 0.56 元。主要是台股今年以來成交量大，經紀業務受惠，帶動日盛證券 8 月稅後純益 1.61 億元、年增 64.3%，累計前 8 月稅後純益 14.74 億元，也較去年同期成長 54%。

不過，日盛銀行受到利差下滑影響，今年 8 月稅後純益 1.09 億元、年減 33.1%，累計前 8 月稅後純益為 6.72 億元、年減 27.0%。

開發金 8 月獲利唯一逆勢成長 再創今年單月獲利新高

開發金 (2883-TW) 自結 8 月稅後純益 25.51 億元，為唯一單月較前一月獲利逆勢成長的金控，累計前 8 月稅後純益 78.51 億元；每股純益 0.54 元。開發金控發言人張立荃表示，8 月份金融市場熱絡，資本市場維持高檔整理，加上直接投資評價挹注及轉投資中國人壽獲利貢獻，開發金控延續 7 月份獲利動能，8 月再次寫下今年單月獲利新高。

子公司凱基銀行 8 月獲利動能主要為利息及手續費收入等核心收益貢獻，另金融市場穩定走勢，有利於整體金融資產投資表現，8 月稅後獲利 4.05 億元，累計前 8 月稅後獲利 25.66 億元。

台股 8 月高檔整理，交易量能雖有下滑，不過仍支撐經紀業務獲利表現，加上債券、投資評價及轉投資收益穩健挹注，子公司凱基證券 8 月稅後獲利 13.81 億元，累計前 8 月稅後獲利 50.68 億元。

子公司中華開發資本因國際投資部位評價回升，8 月稅後獲利 4.35 億元，累計前 8 月稅後虧損降為 8.85 億元。中國人壽 8 月稅後獲利 21.94 億元，前 8 月累計稅後獲利 137.92 億元。