 1

開發金唯一單月成長 15家金控前8月大賺2781億元 正式超越去年同期

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
開發金唯一單月成長 15家金控前8月大賺2781億元 正式超越去年同期。（鉅亨網資料照）
開發金唯一單月成長 15家金控前8月大賺2781億元 正式超越去年同期。（鉅亨網資料照）
Tag
金控獲利開發金中信金富邦金國泰金元大金新光金兆豐金玉山金第一金台新金合庫金國票金永豐金日盛金

15 家金控今 (2020) 年 8 月獲利全數出爐，由於股息入帳入尾聲，加上 8 月資本市場震盪加劇，金控獲利明顯較前月下滑，只有開發金 (2883-TW) 唯一單月逆勢成長，不過，15 家金控前 8 月合計大賺 2781.87 億元，正式超越去年同期的 2733 億元轉為正成長，終於扭轉因新冠肺炎疫情衝擊導致今年獲利比去年同期衰退的頹勢，今年有機會持續挑戰 3000 億元大關。

若以前 8 月來看，除了富邦金、國泰金、元大金、國票金和日盛金 5 家金控較去年同期成長外，其餘 10 家金控前 8 月稅後純益仍較去年同期衰退，不過，因為富邦金、國泰金較去年同期大躍進 29%、23%，元大金、國票金也都有雙位數的成長，加上日盛金成長 4%，拉抬整體 15 家金控前 8 月獲利正式轉為正成長。

富邦金前 8 月 EPS 超越去年全年　國泰金前 8 月 EPS 為 4.2 元

富邦金控 (2881-TW) 受惠於人壽 8 月單月處分投資部位實現獲利 89 億元大進補，使得自結金控 8 月稅後純益 132.71 億元，較去年同期大幅成長 84%，累計今年前 8 月稅後純益 640 億元，較去年同期成長 29%，每股純益 (EPS) 為 5.97 元，已超越去年全年的 EPS 5.48 元，且繳出 8 月稅後純益、累計前 8 月稅後純益及 EPS 三者都創同期歷史新高的好成績，同時也是所有金控中的獲利三冠王。

其中，富邦人壽 8 月底合併淨值已超過 4200 億元，為歷年次高，推升金控合併淨值超過 6700 億元。

國泰金 (2882-TW) 自結 8 月稅後純益 127.9 億元，前 8 月稅後純益 596.9 億元，年增約 24%，再創歷年新高，EPS 為 4.2 元。

國壽 8 月股息續入帳 22 億元，雖比 7 月股息收入達 70 多億元少，但 8 月整體股債處分利益優於 7 月，外匯避險操作得宜，支撐 8 月稅後純益仍有 107.2 億元。

國壽業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，8 月 FYP 金額為 87 億元、FYPE 金額為 25 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。而國泰世華銀行 8 月稅後純益 14.7 億元，本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

中信金前 8 月獲利年減 10%　台壽保增提 15 億元外匯準備金

中信金 (2891-TW) 自結 8 月稅後純益 47.92 億元，前 8 月稅後純益 319.42 億元、年減 10.2%，累計每股純益 (EPS) 為 1.59 元。中信金 8 月獲利衰退，主因子公司台灣人壽為因應未來匯率變化，於 8 月增提 15 億元外匯價格準備金，使得台壽 8 月稅後盈餘降到 20.42 億元，年減 29.4%，但外匯準備金餘額則攀升至 38 億元，而台壽前 8 月國內外現金股利已落袋 95 億元，距離全年預估 110 億元水位還有些許空間。

中信金另家子公司中信銀因台美利差縮小，承做的 SWAP 交易收入減少，8 月稅後純益 26.87 億元，累計前 8 月稅後純益為 188.21 億元，中信金控表示，今年銀行獲利雖因疫情而受到影響，但核心業務仍然維持穩健，銀行存放款業務持續成長，財富管理動能良好。

元大金前 8 月獲利年成長 12%　新光金股息加持 8 月獲利年增 54%

元大金 (2885-TW) 自結 8 月稅後純益 30.09 億元，前 8 月稅後純益已達 179.5 億元，不僅穩坐獲利前四大金控，且年成長 12%，其中，旗下龍頭券商元大證券累計稅前獲利已達 109.12 億元，稅後獲利 86.35 億元，年成長超過 4 成，且可望成為今年唯一獲利破百億的券商；另一子公司元大銀則因央行降息效應影響放款利差縮水，使得累計前 8 月獲利較去年同期減少約 15%。

新光金 (2888-TW) 自結 8 月稅後純益 25.01 億元，年增 54%，累計前 8 月稅後純益 167.54 億元、年減 4.7%，累計 EPS 為 1.31 元。其中，新壽 8 月持續有現金股利挹注，連續兩個月股息收入都超過百億元，加上避險成本降到僅 20 億元，支撐獲利亮眼。新光銀行則有債券處分利益，及布局高配息、低波動股票的股息收入，8 月稅後純益 5.76 億元；元富證券因經紀與自營業務表現良好，8 月稅後純益 2.43 億元。

兆豐金 8 月獲利月減 17%　玉山金前 8 月年減 8.8%

兆豐金 (2886-TW) 受子公司銀行與證券獲利衰退影響，導致單月稅後 26.23 億元，降至 30 億元以下，且月減 17%，累計前 8 月稅後純益 170.65 億元，每股稅後純益 (EPS)1.25 元。

玉山金 (2884-TW) 自結 8 月稅後純益 13.8 億元，前 8 月稅後純益 127.5 億元、年減 8.8%，EPS 為 1.02 元。玉山金主要子公司玉山銀行前 8 月稅後純益 119.2 億元、年減 13.4% ，因市場環境變化快速，海外獲利受到疫情影響，但持續控管風險。另一子公司玉山證券前八月稅後純益則是成長 70.9%。

第一金 (2892-TW) 自結 8 月稅後純益 15.1 億元，月減 25%，累計前 8 月稅後純益 122.76 億元、年減 12.5%，每股稅後純益 (EPS)0.96 元。核心子公司一銀 8 月稅後純益 13.81 億元、月減 15.7%，主要是金融商品淨收益與股息收入同步減少所致，至於手續費與淨利息收益則相對持平。

台新金認列彰銀減少獲利受影響　國票金前 8 月獲利創 15 年同期新高

台新金 (2887-TW) 自結 8 月稅後純益 14 億元、年增 19.7%，累計前 8 月稅後純益 101.6 億元、年減 7.4%，累計每股稅後純益 0.82 元。核心子公司台新銀行 8 月稅後純益 11.9 億元、年增 35.2%，單月成長力道強勁；累計前八月稅後純益 87.9 億元、年減 4.9%。

值得留意的是，台新金控母公司今年前 8 月獲利年減幅度比銀行子公司還大，主要是因彰化銀行今年獲利不佳，台新金認列的投資收益減少所致。

合庫金 (5880-TW) 自結 8 月稅後純益只有 14.4 億元，相較於 7 月也同樣減少，累計前 8 月稅後純益為 111.38 億元，EPS 為 0.8 元。

國票金 (2889-TW) 自結前 8 月累計稅後純益 22.4 億元，創 15 年同期新高，年成長 16.46%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.77 元，每股淨值 12.78 元。

永豐金前 8 月獲利年減 9%　日盛金前 8 月獲利年增 4.3%

永豐金 (2890-TW) 自結 8 月單月稅後純益 11.84 億元，與去年同月大致持平，前 8 月稅後純益 82.45 億元、年減 9.4%，EPS 為 0.73 元。主要子公司永豐銀行 8 月稅後純益 8.88 億元，前 8 月稅後純益 66.27 億元、年減 12.4%。永豐金證券 8 月稅後純益 3.67 億元，累計稅後純益 18.13 億元、年增 41%。

日盛金 (5820-TW) 自結 8 月稅後純益 2.6 億元、年增 4.3%，累計前 8 月稅後純益 20.99 億元、年增 15.3%，累計每股稅後純益 0.56 元。主要是台股今年以來成交量大，經紀業務受惠，帶動日盛證券 8 月稅後純益 1.61 億元、年增 64.3%，累計前 8 月稅後純益 14.74 億元，也較去年同期成長 54%。

不過，日盛銀行受到利差下滑影響，今年 8 月稅後純益 1.09 億元、年減 33.1%，累計前 8 月稅後純益為 6.72 億元、年減 27.0%。

開發金 8 月獲利唯一逆勢成長　再創今年單月獲利新高

開發金 (2883-TW) 自結 8 月稅後純益 25.51 億元，為唯一單月較前一月獲利逆勢成長的金控，累計前 8 月稅後純益 78.51 億元；每股純益 0.54 元。開發金控發言人張立荃表示，8 月份金融市場熱絡，資本市場維持高檔整理，加上直接投資評價挹注及轉投資中國人壽獲利貢獻，開發金控延續 7 月份獲利動能，8 月再次寫下今年單月獲利新高。

子公司凱基銀行 8 月獲利動能主要為利息及手續費收入等核心收益貢獻，另金融市場穩定走勢，有利於整體金融資產投資表現，8 月稅後獲利 4.05 億元，累計前 8 月稅後獲利 25.66 億元。

台股 8 月高檔整理，交易量能雖有下滑，不過仍支撐經紀業務獲利表現，加上債券、投資評價及轉投資收益穩健挹注，子公司凱基證券 8 月稅後獲利 13.81 億元，累計前 8 月稅後獲利 50.68 億元。

子公司中華開發資本因國際投資部位評價回升，8 月稅後獲利 4.35 億元，累計前 8 月稅後虧損降為 8.85 億元。中國人壽 8 月稅後獲利 21.94 億元，前 8 月累計稅後獲利 137.92 億元。

相關個股

開發金2883富邦金2881國泰金2882中信金2891元大金2885新光金2888兆豐金2886玉山金2884第一金2892台新金2887合庫金5880國票金2889永豐金2890日盛金5820

相關新聞