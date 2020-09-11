新冠肺炎疫情更新：美、日、韓疫情趨緩 印度正惡化中

周五 (11 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，9 月 10 日中國新增確診病例 15 例，無本土病例，無新增死亡病例。

截至 9 月 10 日止，累計死亡病例 4634 例，累計確診病例 85168 例。

疫情相關消息

資料來源: WHO

1、WHO 每日疫情報告：9 月 10 日全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加 21 萬 8149 例，累計達 2748 萬 6960 例；死亡病例比前一日增 3838 例，累計達 89 萬 4983 例。

2、針對疫苗何時推出，WHO 表示為了替疫苗成效搜集足夠的資訊，就需要數以萬計的受試者參與臨床試驗，並至少持續約六個月，才能評估疫苗的有效性和安全性，可能會在年底前取得一些結果。目前大多數有機會上市的疫苗，其第一期和第二期臨床試驗都正向發展，可使人體產生中和抗體 。

3、新冠疫情期間巴西食品出現通膨，2 個月內累計 CPI 成長 11.39%。巴西政府表示，這個結果主要是受汽油和食品價格大幅上漲的影響。而家庭食品類的物價上漲受到多方面影響，如疫情期間民眾對家庭食品類的需求增加，以及由於匯率貶值等因素導致肉類和大豆等食品出口增加。

4、印度政府最新疫情數據顯示，印度最近的 24 小時內新增超過 9.5 萬例新冠病例再創新高。有專家警告，印度的疫情爆發正進入更加危險的階段。

5、日本東京都知事小池百合子表示將東京都的新冠疫情警戒等級由之前最高的「疫情正在擴大」下調 1 級。

6、韓國政府表示，近期韓國單日新增確診病例保持在 200 例以下，但首爾市等首都圈地區降幅仍不明顯，望國民能積極配合防疫措施，不要放鬆警戒。

全球主要地區新增疫情