經濟內循環 中國股市走自己路

先前漲幅較大的特斯拉與 ZOOM 等飆股漲多拉回，拖累整體科技類股與美國股市。過快過猛的跌勢，加上逼近的總統選舉，美國股市短期充滿不確定性。而與美國股市關聯程度低，且常常走自己路的中國股市，有機會再度脫穎而出。

1. 美股大跌不等於中國股市大跌

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、道瓊歐洲 600、日經 225、MSCI 世界與上證指數，資料期間: 1991-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2 月高點到 3 月 23 日，美國股市下跌近 34%，歐洲與日本股市也分別下跌 35.4% 與 27.8%。但同期間中國股市只下跌 10.6%，中國股市是否真的較抗跌？從 1991 年以來，美國股市從近三個月高點下跌超過 20% 次數共 20 次，而美國股市平均跌幅為 27.4%，歐洲、日本與整體已開發國家股市平均跌幅與美股跌幅很相似。中國股市則以 18% 的平均跌幅，遠優於已開發國家股市，也驗證美股大跌不代表中國股市一定也會大跌。

2. 與各國脫鉤，中國股市走自己路

必須提醒的是當美國大跌近 30% 時，中國股市只跌不到 20%，不代表中國股市不會大跌。此一現象只說明中國股市與美國股市各有自己漲跌原因，就算美國股市漲過頭出現修正，有自身題材支持的中國股市還可能繼續上漲。從 1991 年以來，中國股市與各國股市間相關係數介於印度的 0.06 至俄羅斯的 0.23，中國股市與美國股市間相關係數僅 0.12，也說明了為何兩者會各走各的路。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採上證、SENSEX、台灣加權、日經 225、道瓊歐洲 600、IBOV、標普 500、MSCI 世界、MSCI 新興市場與 RTS 指數，資料期間: 1991-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 降低對美國依賴，中國強調經濟內循環

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/9/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國從 2001 年加入世界貿易組織後，受到全球化與自由貿易幫助，中國與全球經濟關聯程度便不斷提高。2001 年後，中國股市與全球主要國家股市間相關係數確實有所提高，以美國為例，中國與美國股市相關係數升高至 0.33。但隨著川普當選、美中貿易關係惡化，中國國家主席習近平於今年 5 月人大會議期間提倡國內大循環，中國融入世界貿易體系的黃金時光應已告終。從 2018 年以來，無論是美國佔中國出口比重，或是中國佔美國進口比重都有所降低，未來此趨勢延續機率高，中國股市與美國或其他主要國家股市相關係數將下滑，中國股市反倒成為分散配置的好選擇。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不猜贏家，同時佈局美國與中國基金

歐巴馬於總統任期後段便將目光轉回亞洲，美國與中國間對抗局勢是持續進行式，就算拜登當選總統也難快速結束。預料未來美國與中國都將建構自身的科技與經濟生態圈，與其猜測誰會勝出，不如同時投資美國與中國股市，避免猜錯的風險。

鉅亨精選基金

>> 復華中國新經濟 A 股基金 - 新臺幣

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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