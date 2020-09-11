三星Display向美國提交華為出口許可申請

周五 (11 日) 外媒引述產業知情人士表示，三星電子旗下三星 Display 已向美國政府申請一項出口許可證，以便能持續向華為供應面板。

由於美國對華為的出口禁令將於下週 15 日生效，而這項禁令涵蓋層面極廣，包含面板操作所需的晶片。

另一方面三星 Display 的競爭對手 LG Display 已發出聲明指稱，由於該公司對華為的面板出貨量有限，美國的禁令對 LG Display 影響不大，公司將持續朝向避免客戶過度集中的風險前進。

根據該消息三星 Display 拒絕評論。

此外，韓媒也有報導指出三星與 SK 海力士皆已向美國商務部遞交官方信件，請求美國放行以繼續銷售記憶體晶片給華為。

但隨著美國總統大選逼近，未來川普對中國態度必定更趨強硬，就現階段來看，美國商務部短期內恐怕沒有發放特殊許可證的打算。

另一方面，這些記憶體大廠除了面臨華為出貨問題外，他們還要面對中國方面對記憶體的反壟斷調查。2018 年中國對全球三大記憶體廠進行反壟斷調查，並求償 80 億美元的天價罰款，即便中國至今尚未進行任何裁決，但韓媒表示，在華為禁令實行後三星與 SK 海力士恐將面臨來自中國的罰款問題。

