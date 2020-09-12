小摩：5G iPhone推出前 iPhone銷量正大幅放緩

週五 (11 日) 摩根大通引用 Wave7 Research 近期調查表示，iPhone 12 即將發布之際，目前 iPhone 銷售量正大幅放緩。

受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.31% 至每股 112.00 美元。

Wave7 Research 近期調查研究跨運營商的智慧型手機銷售趨勢，研究表明，iPhone 銷量正在放緩或趨於平穩，主因是三星最近推出新機影響，以及果迷對 iPhone 12 期望越來越高。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 稱，儘管運營商正清倉促銷，但蘋果 iPhone 11 系列市佔正大幅放緩，此外雖然 iPhone SE 銷售情況最近幾個月似乎有回溫現象，但低階 iPhone 銷售趨勢也有所下滑。

蘋果 iPhone 於美國各大電信運營商銷量正大幅放緩 (圖片：Wave7)

隨著美國新冠疫情再次升溫，截至 9 月，58% 的蘋果美國實體門市仍在營業，但 6 月下旬為 80%。

小摩稱，iPhone 銷量的下降是果迷對新品陣容預期需求上升的反應，也多半是蘋果旗艦新機發布前的正常現象。

蘋果 iPhone 高階手機於美國各大電信運營商銷量正大幅放緩 (圖片：AFP)

蘋果秋季發表會將於美東時間 9 月 15 日舉行，預期有別以往 Apple Watch Series 6 將是發表會的焦點新品。

小摩根據生產時間表研判，蘋果仍有可能在 10 月推出之前至少發布部分新 iPhone 型號。