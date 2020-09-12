科技股暴跌後 軟銀傳改變選擇權交易策略

彭博引述知情人士說法報導，軟銀考慮改變原本大買科技股選擇權的操作策略，公司高層在最近幾天和投資人會面，強調在這方面的投資已經轉趨保守。

知情人士透露，軟銀向投資人表示手中持有的巨量選擇權部位，集中在多家藍籌股科技公司，包括微軟 (MSFT-US) 和臉書 (FB-US)，而且買進是買權價差，並非高度槓桿的短期押注。

金融時報先前報導，軟銀過去一個月來鯨吞價值數十億美元的美國科技股選擇權，是近期推動美股和科技股飆漲的「那斯達克巨鯨」，但這種危險的賭注會在市場回檔的時候加重跌勢。報導曝光時間點正逢科技股從高點回跌之際，拖累軟銀股價大跌。

根據彭博的報導，軟銀內部曾討論是否針對衍生性商品交易揭露更多資訊，但主導這個交易策略的軟銀創辦人孫正義一直不願這麼做。直到股市重挫，才讓孫正義重新思考是否繼續執行這種操作策略，但目前無法得知可能會有哪些改變。

一名消息人士透露，軟銀最近的投資集中於七家科技公司，除了微軟及臉書，其他五家分別是亞馬遜 (AMZN-US)、Adobe(ADBE-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Netflix (NFLX-US)、Salesforce(WORK-US)。軟銀買的通常是「買進買權」(buy call)，趁股市上漲時大賺一筆，再以更高價位轉賣手中部位。

軟銀押注美國科技股的買權部位變化，白色為亞馬遜，藍色為 Netflix，紫色為微軟。來源：Bloomberg

軟銀先前透過複雜的證券操作，在德國 Wirecard 公司破產之前脫手該公司資產，早已在投資人之間引發關注。

軟銀發言人拒絕對彭博的報導發表評論。

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