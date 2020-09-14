【袁志峰專欄】今周股市較波動 恒指下試24000

9 月 14 日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $4.94

1) 股市前景

今周市埸關注事項包括：美國對華為停止供應芯片周二生效，TikTok 能否成功出售或是關閉美國業務，中國周二公布 8 月主要經濟數據，美聯準會周三議息結果，大量美國股票期權周五 (四巫日) 到期，預期今周股市波動較大，恒指有可能下試 24000 點，投資者需要加強風控。從樂觀角度分析，中國 8 月金融數據優於市場預期，中港股市成交量上周五跌至新低反映沽壓不大，對中港股市有支持作用。

今天推介是龍源電力 (916) - 近日有硏究報告判斷中國新能源發展在「十四五規劃」下將提速，剌激光伏及風電板塊於上周五表現亮麗，其中龍源電力升 2.9%。公司基本因素不俗，過去 5 個財年的收入及盈利均續年上升，年復式增長率分別為 8.6% 及 12.3%。受經濟放緩影響，今年上半年收入同比增長 1.3%，盈利同比增長 3.8%。今年 7 月、8 月及首 8 個月，完成發電量分別同比增長 3.3%、10.1% 及 3.3%，反映三季度發電量增長較上半年明顯改善。過去 18 個月有多間新能源公司私有化，包括華能新能源(935)、華電福新(816) 及中國電力清潔能源 (735) 等，反映板塊估值長期偏低。龍源電力現價對比市盈率 8.2 倍，市賬率 0.74 倍，股息率 2.4%。建議買入，目標價 5.50 港元，止損價 4.70 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 39 點，早段曾倒跌 21 點後反覆上升，最多升 259 點，收報 24503 點，升 189 點或 0.8%。成交額按日跌 9% 至 960 億元，以全日市計，創 4 個月以來新低。港股通南向資金淨買入增至 24 億元，9 月至今累積淨買入 208 億元，8 月淨買入 380 億元。全周計，恒指跌 0.8%。

藍籌股 26 升 19 跌 5 持平。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 分別漲逾 4% 及 3%。小米 (1810)、藥明生物(2269)、申洲國際(2313) 及創科實業 (669) 升逾 3%。交通銀行 (3328) 及恒隆地產 (101) 則是表現最差成份股，跌逾 1%。

大型科技股漲跌不一。小米 (1810) 及美團 (3690) 升 4%，京東 (9618) 持平，網易 (9999) 跌少於 1%。恒生科技指數升 2.6%，成份股 24 升 2 跌 4 持平。恒騰網絡 (136) 急升 48%，是表現最好成份股。半導體及軟件股表現亮麗。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲 7% 及 5%。金山軟件 (3888) 及金蝶國際 (268) 皆升 4%。全周計，恒生科技指數跌 5.4%。

板塊方面，半導體、軟件、濠賭、汽車、物管及新能源股跑赢大市。信義光能 (968)、保利協鑫能源(3800) 及協鑫新能源 (451) 漲 4%-6%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 漲 2%-3%。比亞迪 (1211) 升 7%，吉利汽車 (175) 及長城汽車 (2333) 皆升 3%。永升生活服務 (1995) 及新城悦服務 (1755) 升 5%-6%。

周五上証指數低開，早盤窄幅震盪，午後攀升，以接近全日高位收市，收報 3260.35 點，升 0.8%。深証成指升 1.6%，科創 50 指數升 2.5%。滬深兩市總成交不足 7000 億元 (人民幣，下同)，創 3 個月以來新低。北向資金轉爲淨買入 13 億元，是連續 2 日淨買入，9 月至今累積淨賣出 148 億元。全周計，上証指數跌 2.8%。

3) 上日美股市況總結

周五股三大指數漲跌不一。道指收報 27666 點，升 131 點或 0.5%。標指升 0.1%，納指跌 0.6%。美匯指數跌 0.2%，收報 93.26。現貨金價跌 0.3%，收報 1940 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國 8 月 M2 同比增 10.4%，預期 10.8%，前值增 10.7%。 新增人民幣貸款 1.28 萬億元，同比多增 694 億元。 社會融資規模增量 3.58 萬億元，預期 2.66 萬億元，前值 1.69 萬億元。(Wind)

商務部：8 月，全國實際使用外資 841 億元人民幣，同比增長 18.7%；1-8 月累計實際使用外資 6198 億元人民幣，同比增長 2.6%。(Wind)

5) 新股訊息

中通快遞、再鼎醫藥已通過上市聆訊，有傳計劃今周建簿，前者擬集資約 20 億美元；後者則籌 10 億美元。寶尊及嘉和生物藥業亦已通過上市聆訊，寶尊有意在今周建簿，集資約 3 億至 5 億美元，嘉和生物藥業料今周展開上市前推介，集資金額約 3 億美元。(信報)

6) 個股訊息

舜宇光學 (2382) 公布 8 月手機鏡頭出貨量為 1.62 億件，按年增加 22.3%，按月升 19.4%，主要由於海外疫情的影響減退。手機攝像模組出貨量 6074 萬件，按年升 8.2%，按月增 10.7%，主因公司手機攝像模組市場份額的提高。(信報)

中國人壽 (2628) 前 8 月原保費收入 4928 億元人民幣， 同比增長 11.2%。(Wind)

郵儲銀行 (1658) 公布，去年 12 月 10 日至今年 9 月 10 日，控股股東郵政集團通過上海證券交易所交易系統買入方式累計增持該行約 8.7 億股，涉資金額 45.71 億元人民幣。增持股份數已達到該行已發行普通股總股份的 1%。是次權益變動後，郵政集團持有該行股份比例從 64.21% 增加至 65.21%。(信報)



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