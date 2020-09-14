台新銀Richart市占居冠趁勝搶客 推兩種子帳戶功能

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行 Richart 位居數位銀行帳戶市占率第一，Richart 再推新功能趁勝搶客，Richart 觀察到，去 (2019) 年最多民眾許願希望新增的服務功能是子帳戶，期待能透過單一帳戶就能滿足不同情境的資金管理需求，因此，Richart APP 於今 (2020) 年 9 月推出兩種子帳戶功能，民眾可快速依據生活費、儲蓄、投資等不同目的用途區隔帳戶，最多可同時開立 7 個子帳戶。

在臺灣由於金融服務相當便利，民眾們常因為工作轉換、申辦信用卡或是為了方便進行理財投資而申請開立銀行帳戶，但要如何有效率的管理諸多的銀行帳戶卻成為許多民眾的困擾，為了解決此一痛點，Richart 推出子帳戶功能，每個子帳戶可自行命名，讓帳戶運用更直覺更靈活。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart 針對不同需求提供「萬用罐」和「零錢罐」兩種不同的子帳戶，以暢銷書《有錢人想的和你不一樣》作者提出的六個罐子理財法為例，民眾可輕鬆開立多個「萬用罐」，將每月收入依不同用途按比例分配運用，透過定期自動存款功能，幫助民眾有紀律的達成旅遊基金、買房頭期款等儲蓄目標。

如果是儲蓄新手，則建議可以嘗試「零錢罐」功能，結合存錢撲滿與養成遊戲概念，民眾可設定隨機將零錢存入，在不知不覺中逐步累積存款；為了降低花錢的誘惑，零錢罐的餘額會隱藏起來，讓沒有存錢習慣或是存錢力不從心的月光族也能無痛累積存款，需要花用的時候再「打破罐子」即可。

新上線的 Richart 子帳戶功能除了可靈活配置存款外，包國儀強調，只要符合條件，一樣能跟原 Richart 帳戶於限額內共享優惠利率，存錢可以很有感，而且每個子帳戶皆有獨立帳號，每人最多可同時開立 7 個子帳戶，讓理財更便利、財務更自由。