【林嘉焜專欄】保險與稅06：夫妻保單會適用最低稅負制嗎？

如果保單的滿期金受益人是要保人的配偶，將來，配偶收到滿期金，需要繳稅嗎？

讀者來信：

嘉焜老師：請教一個問題，95.1.1 以後生效的保單，關係人安排如下

要保人：太太

被保人：太太

滿期金受益人：先生 / 金額 1,000 萬元

先生取得滿期金 1,000 萬元時，對太太而言，夫妻贈與免稅；是不是也可免適用最低稅負制？

關於保險滿期金的贈與稅問題，只需注意要保人與滿期金受益人是否同一人。當保險公司給付滿期金給受益人時，等於將要保人的累積資產移轉給受益人。若要保人不是滿期金受益人，而且受益人對要保人也沒有對價給付，則屬於要保人的無償贈與行為。分析這張夫妻保單的金流如下圖：

不過，依據遺產及贈與稅法第 20 條「左列各款不計入贈與總額︰六、配偶相互贈與之財產。」因此，這筆 1,000 萬元的保險給付匯入先生帳戶時，屬於夫妻間贈與，免計入當年度的贈與課稅。不過，雖然夫妻之間沒有贈與稅，卻可能有另一個最低稅負。

最低稅負制對特定的保險給付有課稅規定：

依據上述規定，保險給付若「同時符合」上述①②③條件，就必須申報最低稅負制的基本稅額。分析這張夫妻保單是否符合三條件，如下表：

若判斷「同時符合」三個條件，因此，而且受益人 (先生) 是境內居住者，他就必須在隔年 5 月的綜所稅申報期間，申報這筆 1,000 萬元的滿期金。至於夫妻因此需要多繳納多少稅負呢？不一定！最低稅負與綜合所得稅會有連動關係。假設，夫妻申報戶的所得淨額是 600 萬元，而且無其他的基本所得，則驗算如下表。

經過驗算，這筆 1,000 萬滿期金會多繳 28.96 萬元。但是，如果夫妻是退休族，原本他們的所得淨額更低，假設只有 100 萬元，原本綜所稅負擔並不高 (約 8 萬元)，但是因為申報這筆滿期金會多繳最低稅負 (約 78 萬元)，驗算如下表。

比照二種夫妻 (一般所得 600 萬 vs 100 萬) 的驗算結果發現，所得淨額低，最低稅負反而愈高的怪異現象。所以，退休族夫妻利用保單儲蓄退休金時，更要特別注意如何合法避免最低稅負制。

●如何讓保單可以合法節省最低稅負？

保險給付若「同時符合」上述①②③三條件，就必須申報最低稅負制的基本所得額。所以，合法的節稅技巧就是讓其中一個條件不符合，就能避免！衡量一般家庭狀況，安排「要保人等於受益人」最容易，如下圖示。

安排「要保人等於受益人」有 2 個做法，如下表。

就上表中，第 1 個做法為例，要保人太太填寫「契約內容變更申請書」，向保險公司提出「變更滿期金要保人」為太太的申請。滿期時，當太太帳戶收到滿期金 1,000 萬元，若太太還是要贈與給先生，就再從太太帳戶匯款到先生帳戶，既免課贈與稅、也無最低稅負的困擾了。