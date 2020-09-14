【中信投信】外資提款台股煞不住 越股得寵

美股持續回檔修正，台股靠著強勢權值股撐腰，不僅周一早盤開紅，上周亦勉強繳出 0.3% 漲幅，但外資提款浪潮卻止不住，面臨連續第 9 周外資淨流出。值得慶幸的是，這次提款的金額是近一個月來最低的，僅 7000 千萬美元；但這二個月的資金外流，讓台股成為今年以來新興亞洲國家中，和南韓股市並肩，唯二外資淨流出仍破 200 億美元的市場。越南走勢和台股相反，根據彭博統計，繼 8 月繳出全球最高漲幅的 10.4%，上週微幅修正，回吐 1.4%，但外資淨流入達 1.7 億美元，也讓越南攜手印度，成為亞洲新興國家中，唯二今年以來外資淨流入的國家。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台灣總體經濟的表現，持續維持平穩，根據主計處統計，8 月出口年增率成長 8.3%，且金額創單月新高。雖然成長底氣仍在，且游資充裕，但上周台股成交量卻持續縮減，不僅三大法人縮手，融資餘額這散戶指標也呈現下降，意味台股近期將持續面臨盤整。

周俊宏認為，市場情緒的轉變，主要是受國際情勢的影響居多，一方面美國大選逼近，市場波動加劇，以及傳統上 9 月美股表現向來較為弱勢。另一方面，中美衝突持續升溫，美國總統川普雖然尚未對中國半導體產業祭出進一步制裁，但中國顯然已繃緊神經，中國國家主席習近平更於上周發表「五個絕不答應」，國際情勢緊繃，也挑動股民敏感神經。

周俊宏建議，操作上仍以長期展望佳的龍頭股為宜，疫苗的研發進度雖一度激勵市場信心，但美國首席傳染病專家佛奇於上周公開表示，到 2021 年人類生活都將和現在一樣，不會有太大改變，代表遠端工作族群仍有機可乘。此外，綠能、汽車、蘋果供應鏈也是看好標的。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，繼瑞銀、世銀點名越南經濟值得期待後，牛津經濟研究所新公布的全球經濟展望報告，再次欽點越南為東協國家中的亮眼新星，預期為 2020 年唯一經濟成長率保持正值的東協國家。相對強勁的經濟數值得歸功於良好的防疫作業，於東協經濟體中，防疫與經濟成長率呈現一定程度的相關性。投資操作上，看好越南中長期消費升級、金融升級以及都市化相關個股。

本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。