日本首相菅義偉出線 瑞銀：可降低日圓強升風險

日本新科首相由內閣官房長官菅義偉出線，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，菅義偉代表安倍經濟學延續，擔任首相可望降低日圓強升風險，預期日圓兌美元在今年底升至 104 元後，明年前 3 季將呈現橫盤機率大。

瑞銀表示，菅義偉是安倍經濟學重要推手之一，且他先前也表態將延續通貨膨脹政策，因此他出線首相，可望降低日圓大幅升值風險。

觀察日圓兌美元過去數周大多在 105 元到 107 元區間窄幅震盪，瑞銀分析，原因主要與美、日債券收益率差距穩定，加上在日本央行的收益率曲線控制（YCC）下，日本公債收益率仍然接近零水平。此外，聯準會目前無意實施 YCC，加上美國經濟疲軟，導致美債收益率繼續受到壓抑。

瑞銀指出，由於美、日兩大央行都期望通膨率高於目標值，因此可預期兩大央行未來將持續實施量化寬鬆，以日本來說，不論誰當首相，日本央行都不大可能改變超寬鬆政策，政治事件 估計不會對日圓構成重大風險。

另外，本週包括美國、日本與英國等央行將分別召開貨幣政策會議，其中美國聯準會明 (15) 日起將召開為期兩天的政策會議，預估市場將聚焦關注本周公布的零售銷售數據，會否因財政政策支持而導致減幅縮減。